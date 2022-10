Onbeschofte horecaklanten meer laten betalen: goed idee?

Chaii Stop heeft buiten een bord neergezet met de kortingen die je kunt krijgen als je vriendelijk doet tegen het personeel. Zeg je alleen: ’Desi Chaii’, betaal je vijf pond. Met ’Desi Chaii, alsjeblieft’ zakt de prijs naar drie pond. De vriendelijke mensen die ’Hallo, Desi Chaii alsjeblieft’ zeggen hoeven maar één pond negentig te betalen.

Positief

De beloningen voor beleefdheid zouden ervoor moeten zorgen dat de sfeer in de horecazaak positiever wordt en dat mensen meer gaan nadenken over wat ze zeggen en doen. Eigenaar Usman Hussain tegen Manchester Evening News: „We hebben nog nooit last gehad van onbeschofte klanten, maar sinds we het bord hebben, zijn de mensen meer open en lachen ze met ons mee.”

Kritiek

Kan je het maken om onbeschofte klanten meer te laten betalen als zij hetzelfde eten of drinken als een ander? Gaat dat niet een beetje te ver? Twitteraars schrijven dat er inderdaad veel onbeschofte klanten horecazaken binnenstappen, maar dat ook veel horecapersoneel soms wat vriendelijker mag zijn. Om alleen de klanten aan te pakken zou misschien een beetje kort door de bocht zijn.

Reactie

Nancy vindt het een slim idee onbeschofte klanten meer te laten betalen.

Peter is het niet eens met Nancy en vindt dat het andersom moet.

Nancy vindt dat onbeschofte gasten in het algemeen beter thuis kunnen blijven.

