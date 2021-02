’Hè bah Marco, wat een schijnvertoning!’

Bekijk ook: Dit gaf Leontine aan Marco Borsato op Valentijnsdag

Mijn vriendin vond het zielig. ‘Heb je dat gelezen’, zei ze, ‘op Instagram?’ Marco Borsato verklaart zijn liefde aan Leontine. Ze keek er een beetje zwijmelend bij. Alsof het het meest romantische was dat ze dit jaar had meegemaakt: een overspelige vent die de ex die hem ein-de-lijk na jaren van bedrog aan de kant heeft gezet, probeert te manipuleren hem terug te nemen.

Geen kans

Zielig? Ja, best wel. Die reeks aan oude foto’s ook: Kijk eens hoe gelukkig we ooit waren. Voor elkaar gemaakt, dat zie je toch? Ik probeerde me de reactie van Leontine voor te stellen toen ze je post las; de druk die ze voelde… Man, man, man, wat doe je dat arme mens aan. Eerst besodemieter je haar met alles wat een rok aanheeft. En nu ze dan eindelijk geroepen heeft: ’Ho, tot hier en niet verder’, geef je haar geen enkele kans om zonder jou opnieuw een leven op te bouwen.

Want dat is wat je doet met die zogenaamde Valentijnspost op Instagram: je blokkeert voor Leontine de weg naar nieuw geluk.

Hoop

Mijn ouders zijn gescheiden. Al zo’n 100 jaar ofzo. Inmiddels ben ik te oud om nog te geloven dat ze ooit weer bij elkaar zullen komen en nog lang en gelukkig zullen leven. Hij heeft vergevorderd Parkinson, zij is inmiddels alweer heel lang getrouwd met een ander. Dat gaat nooit meer wat worden met dat vader-moeder-kindjeverhaal. Maar weet je wel hoe lang ik daarop ben blijven hopen?

Gescheiden ouders

Dat doen wij kinderen van gescheiden ouders namelijk; we hopen dat er een dag komt waarop papa en mama ineens beseffen dat ze toch voor elkaar gemaakt zijn en ze nog lang en gelukkig zullen leven in een niet meer gebroken gezin. Nou ja, de meesten van ons dan. Er zijn natuurlijk ook kinderen van vaders met losse handjes die mama alle hoeken van de kamer lieten zien, maar dat is een ander verhaal. Dat deed mijn vader niet en ik heb nooit ergens een foto gezien van Leontine met een blauw oog, dus ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat jullie scheiding een andere reden had dan jouw overspel.

Dag droomleven

Ik denk niet dat jouw kinderen er anders instaan dan ik vroeger. Vanuit een naar alle waarschijnlijk comfortabel harmonieus gezin, kwamen ze immers ineens terecht in de boze buitenwereld waar de hele wereld over hun vader heen viel om wat hij hun moeder had aangedaan. Daar zullen ze echt wel hun weg in hebben moeten vinden. Een verdrietige mama, een papa die geen held bleek. Dag droomleven. Dan wil je als kind maar één ding: terug naar hoe het was.

Je twee oudste kinderen sprongen voor je in de bres. Dat doen kinderen, altijd loyaal. ‘Geloof niet alles wat je leest’, plaatsten ze op Instagram toen in 2020 bekend werd dat jullie gingen scheiden en waarom. Hoopvol: misschien is het allemaal wel niet waar wat ze zeggen.

Marco Borsato, zijn ex Leontine samen met de kinderen Senna, Luca en Jada Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Inmiddels zijn ze 22 (Luca), 19 (Senna) en 18 (Jada). Net als de rest van Nederland weten ze nu dat het wel waar was: papa ging vreemd en mama was daar helemaal klaar mee. Waarschijnlijk hebben ze een evenwicht gevonden. Want dat kan nog knap lastig zijn als kind van gescheiden ouders: je houdt zielsveel van allebei en wil ze absoluut niet afvallen. En zo langzamerhand zal het ook wel zijn ingedaald: hoe het was, komt nooit meer terug.

En wat doet papa vervolgens: hij verklaart mama opnieuw de liefde. Publiekelijk, voor het oog van de natie (en van de kinderen). Ze kan niet eens doen of ze het niet gezien heeft of gehoord… Weg wankel evenwicht. Ik zie de hoopvolle koppies voor me: Zou het toch weer goed komen tussen papa en mama. Hij houdt van haar zie je wel. Mama, jij houdt toch zeker ook nog van hem?

En dan is zij de bitch

Die arme Leontine, eerst wordt ze bedrogen en nou, Marco, weet jij het zo te draaien dat ze in feite de schuldige wordt van jullie scheiding. Want jij hebt immers geprobeerd om het goed te maken? Als zij, daar niet op ingaat, is zij ineens de bitch die een bom onder jullie huwelijk heeft gelegd in plaats van jij. In de ogen van al die fans die niet willen geloven dat jij buiten de pot hebt gepist, maar zeker ook in de ogen van je kinderen die immers ook gewoon blijven hopen op eind goed, al goed.

Publieke vertoning

Ik vind het een behoorlijk minne streek van je Borsato. Als je oprecht jullie relatie had willen redden, had je jouw liefdesverklaring privé gehouden. Wie weet had het allemaal goed kunnen komen. Maar dat heb je niet gedaan, je hebt er een publieke vertoning van gemaakt en er de hele wereld bij betrokken. Inclusief je kinderen. Wat mij betreft een schijnvertoning, waarmee je je ex-vrouw op oneerlijke wijze onder druk zet. Gelukkig lijkt ze me vrij stevig in haar schoenen te staan. Ze stuurde zelf een wat algemenere liefdesverklaring de wereld in richting al haar ’loved ones’. En naar ik heb begrepen kreeg Borsato van zijn ex als antwoord op zijn sentimentele filmpje een doosje chocolade. Extra bitter?