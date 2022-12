Marjolein (45): ’Ik ben erg gevoelig voor verslavingen’

Hoe beïnvloedt suiker jouw levensstijl?

„Waar ik eerst op een avond een pak koekjes at, probeer ik nu zo min mogelijk suiker te eten. Dat is nodig, want twee jaar geleden kwam ik erachter dat er veel parasieten in mijn darmen zaten. Vermoedelijk door een diner in een slecht restaurant in Mallorca. De dokter vertelde me dat parasieten zich voeden met suiker en adviseerde me daarom een suikervrije levensstijl aan te nemen. Deze heb ik drie maanden volgehouden, daarna kwam ik weer in verleiding. Honderd procent suikervrij eten is voor mij een enorme uitdaging, het eten van suiker voelt voor mij dan ook als een verslaving. Wanneer ik brood bestel, kan ik het vaak niet laten om er een chocoladereep bij te doen. Die eet ik dan in één avond op.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Helemaal suikervrij lukt me nog niet, maar ik eet wel een stuk minder suikers. Zoet beleg sla ik bijvoorbeeld over, hoewel ik hagelslag heel lekker vind. Ook drink ik geen vruchtensap meer. Tegenwoordig let ik goed op wat er in etenswaar zit. Voorverpakt voedsel is voor mij een no go: daar zitten enorm veel suikers in. Natuurlijk zwicht ik ook wel eens, bijvoorbeeld wanneer ik vermoeid ben. Suiker geeft een kick en verzacht pijn. Voorheen strafte ik mezelf bij zo’n terugval door de volgende dag niet te ontbijten. Nu ben ik wat liever voor mezelf en baal ik er gewoon van.”

Hoe vaak eet je vlees?

„Af en toe. In vlees zit ook suiker en daarom stel ik mezelf vaak nog de vraag waarom ik het nog eet. Omdat het lekker is, denk ik. Ik eet echter niet alle soorten vlees. Ik zoek altijd naar biologisch, lokaal of als ik het kan vinden: vlees waar helemaal geen suiker in zit.”

Heb je op dit moment een streefgewicht?

„Nee, ik ben daar niet zo mee bezig. Een weegschaal heb ik niet eens. Wel ben ik veel afgevallen sinds ik minder suiker eet. Ik geloof zelfs meer dan tien kilo. Hoe ik me voel, vind ik belangrijker. Om mijn hoofd leeg te maken en lekker in mijn vel te zitten, ga ik bijvoorbeeld vaak in mijn eentje wandelen of spitten in mijn bloementuin. Om mijn gezondheid een boost te geven, gebruik ik algensupplementen, magnesium en vitamine D12.”

Wat is je grootste zonde?

„Dat was die keer met de chocoladekoekjes. Ik hield suikervrij eten al even vol en daarom dacht ik: deze keer kan het wel. De koekjes gingen in de winkelmand en waren dezelfde avond op. Ik voelde me er enorm slecht over, want ik word heel beroerd van die koekjes. Waarom doe ik het dan toch? Ik heb er echt alleen mezelf mee.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Ik ben erg gevoelig voor verslavingen. Ik heb bijvoorbeeld dertig jaar gerookt. Nicotine gaf me rust, maar toen ik ging werken aan mijn suikerverslaving heb ik besloten ermee te stoppen. Op mijn twintigste was ik verslaafd aan cocaïne en speed. Dat heeft een paar jaar geduurd en uiteindelijk ben ik hier in een kliniek voor behandeld. Het moederschap heeft me altijd veel kracht gegeven en gelukkig heb ik nooit iets gehad met alcohol. Uiteindelijk kost een verslaving veel meer dan het opbrengt.”

Heb je voor jouw dochter dezelfde regels wat betreft levensstijl?

„Ja en nee. Zelf ben ik suikervrij opgevoed, met als gevolg dat ik stiekem ging snoepen bij de buren. Daar wil ik mijn dochter voor behoeden. Ze mag daarom gewoon suikers. We hebben wel gesprekken gevoerd over verslaving. Ik vind het belangrijk dat zij weet wat het inhoudt en hoe het mijn gezondheid beïnvloedt.”

Merk je dat je anderen inspireert met jouw verhaal?

„Ik heb geen diagnose ’suikerverslaving’ gehad en daarom is het een gevoelig onderwerp. Niet iedereen neemt het serieus. Aangezien ik aan mezelf merk dat ik steeds een enorme behoefte heb aan suiker, zie ik het wel als een verslaving. Ik krijg van zoetekauwen wel eens berichtjes dat ze mijn verhaal herkenbaar vinden. Ook krijg ik complimenten dat ik er zo open over ben. Ik ben me bewust van mijn constante behoefte aan suiker en werk hard aan een gezondere levensstijl. Daarom deel ik op social media veel over alles wat mij bezig houdt qua zelfzorg. Me voor mijn suikerverslaving schamen doe ik namelijk niet. Open- en kwetsbaarheid is een eigenschap die ik koester.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Koop lokaal en ben je bewust van wat er in je eten zit. Ik ben daar echt wel eens van geschrokken. Verdiep jezelf in wat je eet en pas daar eventueel je levensstijl op aan. Dat heeft mij veel opgeleverd, al blijft boodschappen doen een uitdaging. Koekjes in de winkelmand leggen geeft nog steeds een gevoel van troost. Al blijf ik tegen mezelf zeggen dat ik het niet moet doen.”

Reactie voedingscentrum

Hoewel Marjolein suiker niet altijd kan weerstaan, laat woordvoerder De Vries van het Voedingscentrum weten dat er geen sprake is van een verslaving. Suiker is volgens het Voedingscentrum namelijk niet verslavend: er komen geen onthoudingsverschijnselen bij kijken en het lichaam heeft geen behoefte aan alsmaar meer om hetzelfde effect te bereiken, zoals bij drugs en alcohol. Wel wordt er bij het consumeren van suiker volgens het Voedingscentrum een beloningscentrum in de hersenen geactiveerd, wat een prettig gevoel van onder andere troost kan geven. Deze ’beloning’ zorgt ervoor dat je er graag meer van wilt eten. De omgeving zou hieraan bijdragen: overal waar we komen worden we volgens het Voedingscentrum verleid tot snoepen en snacken en zou het lastig kunnen zijn om de verleiding te weerstaan.

Als je veel producten met toegevoegd suiker eet, dan loop je volgens het Voedingscentrum de kans dat je te weinig eet van producten die goed voor je zijn. Producten die vitamines, mineralen en vezels leveren. Je hebt voor je gevoel namelijk al genoeg gegeten. Dat zou vervelende gevolgen kunnen hebben. Door zo’n onevenwichtige voeding kun je vermoeid raken of darmklachten krijgen, zoals diarree.

Suiker levert volgens het Voedingscentrum energie, en wanneer je lange tijd hiervan meer binnenkrijgt dan verbrandt, zou de kans groot zijn dat je aankomt. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot overgewicht, met als mogelijk gevolg een hoger risico op onder andere diabetes type 2. Maar zo nu en dan een stukje chocolade kan volgens het Voedingscentrum geen kwaad.

Of het een goede keuze is om voorverpakt voedsel te laten staan, hangt volgens het Voedingscentrum af van het product. In bewerkte producten zoals koek en snoep zou bijvoorbeeld vaak veel toegevoegd suiker en/of zout zitten. Maar er bestaat volgens het Voedingscentrum ook voorverpakt voedsel dat Marjolein wel zou kunnen eten, bijvoorbeeld gesneden groenten. Deze staan in de Schijf van Vijf. Biologische en lokale producten bevatten volgens het Voedingscentrum niet per definitie minder suiker, maar kunnen wel een duurzame keuze zijn. Het belangrijkst is volgens het Voedingscentrum – wat Marjolein nu ook doet – bewust kijken naar wat je eet. Mocht je twijfelen over je levensstijl, adviseren zij contact op te nemen met de huisarts of diëtist.

