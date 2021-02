Houd jij je nog aan de coronamaatregelen?

De huidige coronamaatregelen houden de gemoederen bezig. Zo heeft de rechtbank vandaag besloten dat de avondklok per direct opgeheven moet worden. Dat wil echter niet zeggen dat de avondklok definitief van de baan is. De avondklok is één van de maatregelen die is getroffen om het aantal besmettingen tegen te gaan, maar zorgde eerder voor veel opstand in het land. Ook bij de andere maatregelen zetten sommige Nederlanders hun vraagtekens: hoeveel zin hebben ze echt?

Criteria

Het kabinet kijkt niet langer naar het aantal besmettingen als het gaat om versoepelingen. De testbereidheid is namelijk ‘dramatisch’ gedaald, volgens viroloog Bert Nietsers. Dit is ook de reden dat de cijfers lijken te wijzen op een daling in het aantal coronagevallen. „Hebben mensen minder klachten, midden in het griepseizoen? Onwaarschijnlijk”, stelt de viroloog.

Het aantal ziekenhuisopnames ligt nu boven de 120 per dag; het kabinet wil pas gaan versoepelen als er minstens twee weken minder dan 80 ziekenhuisopnames per dag zijn. En als iets open mag, lijken de middelbare scholen als eersten aan de beurt te zijn.

Testen

Maar waarom testen we ons nu minder op het coronavirus? „Mensen zijn klaar met corona of denken ’er komt een vaccin, het zal wel’. Ook wantrouwen door het data-lek bij de GGD speelt misschien een rol”, aldus Nietsers. De zogeheten gedragsunit van het RIVM komt op 26 februari met onderzoeksresultaten over de dalende testbereidheid. De Jonge riep eerder al via zijn Twitter op om te blijven testen.

Praat mee

