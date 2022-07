Thaila Buddenbruck van ’Een huis vol’: ’Met 11 kinderen is het aanpoten’

„Ik heb samen met mijn man Rob 11 kinderen, in de leeftijd van 2,5 tot en met 25 jaar. Ik ben nu 26,5 jaar samen met Rob. Een paar jaar geleden werkte ik nog in de schoonmaak, op dat moment hadden we zes kinderen. Toen we Chariënne (19) kregen en erachter kwamen dat zij wat meer zorg nodig heeft dan andere kinderen, heb ik ervoor gekozen om te stoppen met werken. De rolverdeling is dus eigenlijk simpel: ik doe het huishouden en zorg voor de kinderen en Rob zorgt dat er geld in het laatje komt. Rob heeft een eigen glasvezelbedrijf en werkt fulltime.

Schema

Ik sta meestal tussen 6 en half 7 op. Dan maak ik meteen de kinderen wakker voor school, vervolgens maak ik Rob wakker voor zijn dagelijkse kop koffie op bed. Om half 8 breng ik de kinderen naar school en gaat Rob naar zijn werk. De rit naar de school van de kinderen is best een eindje, 40 minuten heen en 40 minuten terug. Hierdoor ben ik pas rond half 10 weer thuis.

Als ik thuis ben ga ik meestal met de kleinste van 2 even zitten, dan drinken en eten we samen wat, kijken we nog even televisie en begin ik vervolgens met het huishouden. Dat houdt in dat ik de was ga doen, ga schoonmaken, het vuilnis buitenzet en kook. Eens in de zoveel tijd wil Rob nog weleens koken, maar omdat hij altijd laat thuis is van zijn werk, is het handiger dat ik kook. Ook haal ik de kinderen aan het einde van de dag weer van school.

Lichte tegenzin

Eigenlijk doe ik alles in het huishouden, behalve als er iets stuk is of er geklust moet worden. Dat kan Rob dan weer heel goed en dat neemt hij gelukkig op zich. Ook de kinderen dragen hun steentje bij aan het huishouden. Ze ruimen altijd hun eigen kamer op, maken hun eigen bedden op, brengen de was naar beneden en we hebben een afwasschema. Ook als ik een keer een drukke dag heb gehad, vraag ik of één van de kinderen bijvoorbeeld even wil stofzuigen. Met lichte tegenzin doen ze dit gelukkig voor me.

Financieel hebben we het eigenlijk erg makkelijk geregeld. We hebben een gezamenlijke rekening waar we alles van betalen: de boodschappen, uitjes, de vaste lasten, etc. Mijn taak is het om de rekeningen te betalen, en die van Rob om te zorgen dat we ze kunnen betalen.

Samen even weg

Tussen Rob en mij is het allemaal goed geregeld. We zijn allebei tevreden met hoe het nu gaat en proberen naast alle hectiek dat een groot gezin met zich meebrengt ook nog tijd vrij te maken voor elkaar. Eens in de zoveel tijd gaan we een weekendje weg of uiteten met z’n tweeën. Dan komt oma op de kinderen passen.

Met 11 kinderen is het soms erg aanpoten. Zeker nu ik geslaagd ben voor de kappersopleiding en binnenkort een eigen kapsalon begin vanuit huis, kan deze levensstijl erg druk worden voor me. Daarom hebben we ervoor gekozen om na de zomervakantie iemand aan te nemen die me gaat helpen in het huishouden, anders wordt het simpelweg te veel voor me.”

