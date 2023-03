’Steeds wanneer ik weer ongesteld werd kwamen de tranen’

Lieve lezers, daar ben ik weer! Met een update over mijn leven met alopecia en nu ook een update over mijn PCOS. Voor iedereen die mij nog niet kent vanuit vorige columns, een korte introductie: mijn naam is Anne, 33 jaar ’oud’ en niet zo gezegend met een goede hormoonhuishouding. Te veel mannelijke hormonen en te weinig vrouwelijke.

Dit resulteert in mijn geval in alopecia (haaruitval) en PCOS (polycysteus-ovariumsyndroom) waardoor ik uit mezelf geen eisprong heb.

Alopecia

Sinds mijn 21e kwam de alopecia voor het eerst om de hoek kijken, maar toen ik twee jaar geleden stopte met de pil, gingen alle remmen los. Het haarverlies stopte niet meer en daarbij kwam ook nog dat ik maar niet ongesteld werd. Na onderzoeken bleek PCOS hieraan ten grondslag te liggen en kreeg ik te horen dat mijn man en ik een medisch traject in zouden gaan bij een kinderwens.

De kinderwens was er wel, maar door de hevige haaruitval zat ik in een zware depressie. Haarwerken, pruiken, ziekenhuisbezoeken, alternatieve behandelingen, shampoos, supplementen en heel veel tranen omschrijven in het kort deze periode.

Door het gebruik van minoxidil (het enige bewezen haargroeimiddel) kreeg ik de uitval eindelijk een beetje onder controle en ook mentaal ging het steeds beter, waardoor mijn man en ik in juni besloten te starten met het fertiliteitstraject.

Hormoonbehandelingen

Vol goede moed startte ik de behandeling in het UMC Utrecht. Te beginnen met een pil die een bloeding (kunstmatige ongesteldheid) zou moeten opwekken. Maar na dagenlang wachten bleef dit uit. Een vervelend begin, omdat ik direct alweer het vertrouwen in mijn lichaam verloor.

Gelukkig had dit geen grote gevolgen en kreeg ik na een echo te horen dat mijn baarmoederslijmvlies dun genoeg was om te starten met de hormoonbehandeling die een eisprong zou moeten opwekken. In fase 1 betekent dit: van dag 3 t/m 7 van je cyclus (die ik niet had…) een pil slikken en van dag 10 t/m dag 20 om de dag seks hebben.

Na bloedprikken bleek aan het eind van de maand dat ik inderdaad een eisprong had gehad en ja hoor: ik werd ongesteld. Een feest! En de bijwerkingen? Los van wat emotionele gevoelens leek dit best oké.

Niet-romantische-om-de-dag-seks

Op naar maand twee met hetzelfde riedeltje en inclusief ovulatietesten. Dit was een hel! Ik werd kotsmisselijk, erg moe, was vreselijk emotioneel, kreeg zweetaanvallen, een opgeblazen buik en sliep slecht. Ondanks de ‘niet-romantische-om-de-dag-seks’ van dag 10 t/m 20 en een duidelijke ovulatietest, werd ik weer ongesteld.

Na overleg met de gynaecoloog en veel tranen besloten we om even een maandje te stoppen. Ook in verband met een lange vakantie leek dit de beste keuze, maar wel een pijnlijke. Na een fijne vakantie weer met hernieuwde energie gestart.

Clownseczeem

Helaas hebben de daaropvolgende maanden ook geen zwangerschap, maar wel nieuwe bijwerkingen tot gevolg gehad. Ongeveer drie maanden na de start van het traject begon mijn haaruitval weer hevig op te spelen. Natuurlijk niet zo gek, want mijn volledige hormoonhuishouding werd vanwege de pillen door elkaar geschud.

Ook kreeg ik last van clownseczeem. Een eczeem, dat bij 1% van de gebruikers van die ’rotpil’ voorkomt, rondom de mond. Een rode en droge huid, veel bultjes en vooral héél zichtbaar. En dit waren alleen nog maar de uiterlijke verschijningen, maar vanbinnen was het niet veel beter…

Tekst gaat door onder de foto.

’Helaas kreeg ik last van een nieuwe bijwerking: clownseczeem.’

Ik kan heel lastig omschrijven wat deze pil met mij deed, maar ik was gewoonweg mezelf niet. Naast alle mentale en fysieke bijwerkingen kwam uiteraard ook nog de maandelijkse hoop en teleurstelling om de hoek kijken.

Steeds wanneer ik weer ongesteld werd kwamen de tranen: omdat ik niet zwanger was, maar ook omdat ik nóg een maand die vreselijke pil moest slikken. Ik keek eind 2022 dan ook bijna uit naar de volgende fase van het traject: injecties in plaats van pillen. Want van wat ik begreep, zou dit in ieder geval minder bijwerkingen geven.

Vruchtbaarheid

Ruim een half jaar zat ik op dat moment in de medische molen. Naast het medische circuit ben ik me in de afgelopen maanden ook gaan verdiepen in allerlei andere manieren om mijn vruchtbaarheid te bevorderen. Ik eet anders, slik allerlei supplementen, drink veel minder alcohol, vervang plastic (want dit zou schadelijke stoffen kunnen lekken) door roestvrijstaal, sport anders en lees heel, heel veel informatie over vruchtbaarheid.

Op dit moment zit ik, na een extra maand pillen vanwege een korte vakantie, aan de injecties. Dit betekent concreet dat ik mijzelf vanaf cyclus dag 3 met een naald moet injecteren in mijn buik. Doodeng de eerste keer, maar ook dit went. Ik dien mezelf hiermee hormonen toe die ook weer moeten zorgen voor de groei van mijn eicellen.

Vanaf dag 10 hoeven we nu geen verplichte seks meer te hebben, maar moet ik om de dag naar het ziekenhuis voor een inwendige echo tot ze zien dat er een eitje op springen staat, dan moet je aan de bak. Zien ze geen vordering? Dan verhogen ze de dosis van de spuiten.

Wachtstand

Bij mij ging het allemaal ’niet volgens het boekje’ afgelopen weken. Er leek iets te gebeuren, toen toch niet en toen weer wel… Van hoop, naar verdriet, naar hoop. En heel veel ziekenhuisbezoeken. Na een aanloop van een kleine maand zagen ze dan toch een eitje klaarstaan en mochten we een poging wagen. En nu? Nu zit ik weer in de wachtstand. Hopend op een zwangerschap.

Tijdens mijn yogalesje probeer ik te manifesteren: deze keer lukt het! Maar ondertussen vliegt de angst me soms aan: misschien lukt het wel nooit? I know, er zijn genoeg stellen waarbij het pas na een jaartje lukt, maar door het medisch traject maak je jezelf gek. Ik kan het niet loslaten. Letterlijk niet.

Elke avond om 21.30 uur gaat mijn wekker om de injectie te prikken en moet ik de volgende ochtend om 08.00 uur weer in het ziekenhuis zijn. Mijn man en ik proberen positief te blijven, maar zijn ook realistisch en verdiepen ons langzaam in trajecten in het buitenland.

Jaloezie

Elke maand dat het traject langer duurt, neemt ook de pijn en jaloezie toe van zwangerschappen en baby’tjes bij en van mensen om me heen. Ik wil dit niet voelen, maar ben ook maar een mens... Ik baal van het traject, van de bijwerkingen en het feit dat ik binnenkort weer naar mijn haarwerk moet grijpen, maar vooral ook van wat het emotioneel met me doet.

Gelukkig heb ik vanwege mijn openheid over het hele traject veel steun van alle lieve vrienden en familie om me heen. Maar bovenal van mijn man. Hij is een rots in de branding (again) en een luisterend oor.

Wat er ook gebeurt: we zijn een team en we strijden door! En dat manifesteren? Dat blijf ik gewoon doen, want het geeft hoop. En hoop doet leven!

