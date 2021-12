Daghoroscoop 21 december - Doe liever je eigen ding, Tweelingen

Verhalen achter het nieuws

Frédérique (51) runt een hotel: ’Traditionele rolverdeling is bij ons ver te zoeken!’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Frédérique van der Vleuten-Jung (51). Samen met haar man Koert (50) runt ze familiebedrijf Villa Vennendal. Ook tweelingdoch...