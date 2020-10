10 tips om het thuiswerken te veraangenamen

Groene werkplek

Zorg er allereerst voor dat je een goede werkplek hebt. Je zult hier namelijk nogal wat uren moeten doorbrengen, en daarbij heeft je werkplek invloed op je productiviteit. Zet een paar leuke plantjes neer, want uitzicht op groen is goed voor je (productiviteit). Uit onderzoek op de werkvloer blijkt dat planten je wel 15% tot 19% productiever maken!

Dosis daglicht

Zorg ervoor dat je werkplek in de buurt van een raam is. Zo heb je naast daglicht ook uitzicht. De hoeveelheid licht heeft invloed op concentratie, gezondheid, humeur en motivatie. Met voldoende daglicht voel je vrolijk(er), fit(ter) en ben je beter gefocust!

Rommelig of opgeruimd?

Voor de één leidt een rommelige werkplek juist af, voor de ander kan een gezellig rommeltje juist inspirerend werken. Als je werk hebt waarbij je overzicht moet houden en je goed moet kunnen focussen is het belangrijk om te zorgen dat ook om je heen de ruimte overzichtelijk en opgeruimd is.

Vermijd prikkels

Geïnspireerd worden door je omgeving is natuurlijk net iets anders dan afleidende prikkels zoals die van je telefoon. Als je echt productief moet zijn, is het slim om alle afleidende meldingen uit te schakelen. WhatsApp-berichtjes, e-mailnotificaties, Instagrampushberichten et cetera, zet ze allemaal uit tot de eerstvolgende pauze. Je kunt ook bepaalde WhatsApp-meldingen en je privémail op stil zetten, zodat je bereikbaar blijft voor klanten en collega’s.

Even eruit

De hele tijd naar dezelfde vier muren kijken, kan behoorlijk geestdodend werken. Als je op kantoor werkt, verander je veel vaker van omgeving: je reist naar het werk, loopt even naar de koffiehoek of print iets uit. Als je kantoor alleen maar bestaat uit de keukentafel, heb je te weinig variatie in je belevingswereld en te weinig beweging. Maak een wandeling in het groen of loop even naar het dichtstbijzijnde station voor een kop koffie. Je zult merken dat je daarna met een frissere blik naar je werk kijkt.

Maak een to-do-lijstje

Creëer een ritme. Begin de dag zoals je dat normaal gesproken zou doen als je op kantoor zou werken. Probeer op een vaste tijd te beginnen. Maak een overzicht van wat je die dag gaat doen en af wilt hebben. Stel voor jezelf duidelijke doelen en taken op en las voldoende pauzes in!

Probeer af te spreken

De mens heeft van nature behoefte aan contact. De isolatiecel is niet voor niks de ergste straf die je kunt krijgen. Mensen worden doodongelukkig van isolatie, het is extreem ongezond. Spreek daarom toch zo nu en dan af met collega’s of buurvrouwen die in hetzelfde schuitje zitten. Dit kun je buiten doen, zodat je de 1,5 meter-afstand kunt bewaren, maar videobellen helpt ook al.

Even pauze

Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar pauzes nemen, maakt productiever. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders - in vergelijking met de rest van Europa - het minste aantal pauzes nemen. Op het werk zelf gaat het automatisch, je komt iemand tegen op de gang en maakt even een babbeltje en na een meeting haal je nog snel een kop koffie. Als je pauze nemen lastig vindt, kun je één van deze manieren toepassen (uiteraard in overleg met je werkgever):

- Las micropauzes in, dat betekent dat je na elk afgerond (deel)klusje even 5 minuten pauze neemt om je weer op iets nieuws te kunnen focussen;

- Hanteer de regel: 25 minuten werken = 5 minuten pauze. Je kunt die minuten ook opsparen en na 120 minuten werken 30 minuten pauze nemen.

Minder werken is soms beter

Je kunt de pauzes ook combineren met het afwisselen van je omgeving. Een wandeling (met de hond en/of buurvrouw) of een warme douche kan de creativiteit stimuleren. Probeer slim te werken en te zorgen voor variatie. In de ochtend ben je scherper, ’s middags kun je een beetje inkakken. Ga - als het mogelijk is - dan even iets anders doen en werk in de avond nog wat dingen uit. Maar pas op, want...

Word geen workaholic

... een keer in de avond werken kan geen kwaad, vooral als je overdag niet zo productief was, maar pas op dat je niet dag en nacht aan het werk bent. Bij het thuiswerken kan het lastig zijn om de werkdag te beëindigen. De verleiding om nog snel een paar dingen af te ronden, is groot, maar je hebt juist ontspanning en rust nodig om productief te blijven en jezelf opnieuw op te laden voor de volgende thuiswerkdag.