Horecaonderneemster in de kou: ’Weer het pispaaltje’

Ik ben niet teleurgesteld. Ik ben boos.

Zo veel en zo vaak was ik teleurgesteld, baalde ik van de situatie, van de set met regels en welke invloed die nog steeds op ons als mens, ons hotel en onze restaurants en de rest van Nederland heeft.

Van 15 maart ‘20 tot 1 juni ‘20 dicht.

Van 15 okt ‘20 tot 28 april ‘21 dicht.

Van 19 dec ‘21 tot vandaag dicht.

Dat is al 10 maanden volledige sluiting.

Omzet

Dan heb ik het nog niet over de zeer beperkte openingstijden en aantallen gasten/groepen in andere maanden die vanzelfsprekend ook een bizarre daling in omzet met zich mee brachten. We baalden, we waren teleurgesteld, terneergeslagen maar we accepteerden de situatie zoals hij is. Dit stomme virus was gevaarlijk en we moeten altijd in diverse scenario’s denken om gezondheid van onze medemens te beschermen. We hebben altijd respect gehad voor moeilijke keuzes die door de overheid genomen werden. We zijn daarom ook altijd in mogelijkheden blijven denken en hebben ons immer positief, creatief en krachtig ingezet. Voor onszelf en voor anderen om ons heen.

De afgelopen weken was er veel ophef over sport, winkels en horeca, waarom mochten ze niet open? Sport is immers essentieel, voor winkels en horeca: de ondernemers gaan kapot. De Nederlander gaat massaal de grens over om daar hun inkopen te doen en uit eten te gaan. Sporten doen ze minder terwijl dit essentieel is voor hun gezondheid.

Maar, zo dacht ik, alles om de contactmomenten te verminderen. Wat nodig is, is nodig en we hebben het er maar mee te doen. Ik laat me testen, vaccineren en boosteren. Alles om dit virus zo snel mogelijk de kop in te drukken en weer terug te kunnen naar een bepaalde vorm van normaal, een bepaalde vorm van ondernemerschap.

Hoop

De nieuwe omicron variant biedt hoop. Het lijkt meer op een griepje dan dat het levensbedreigend is. Goed nieuws!! Voor de zorgmedewerkers, je familie en vrienden, studenten, voor ondernemers!! Versoepeling wordt geboden aan winkels, onderwijs, sportclubs en contactberoepen. De horeca nog niet.

En dan valt het begrip weg. Dan ben ik boos. Als op afspraak winkelen werkt, als op een rijtje bij de kapper zitten werkt, als naar het hoger onderwijs gaan werkt, waarom niet op afspraak uit eten? Rustig dineren aan een tafel, met afstand, met mondkapjes en een beperkt aantal gasten per m2?

Begrijp me miet verkeerd. Halleluja voor de bovengenoemden. Ik gun ze alles! Maar laten we de horeca, die zo hard heeft gewerkt, het meest dicht is geweest van alle branches, immer creatief blijft en duizenden aanpassingen heeft gedaan om mét corona de zaak te openen op een veilige manier nu eens niet overslaan en weer het pispaaltje laten zijn! 

Open?

Wij moeten weer open!! Beperkte openingstijden en een beperkt aantal gasten! We doen wat nodig is. Maar laat ons niet in de kou staan.

Dan hoeven onze gasten ook niet meer in de trein naar België te stappen.