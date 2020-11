Daghoroscoop 14 november

VANDAAG JARIG

Goed financieel beheer is net zo belangrijk als een groeiend salaris. Er rust komend jaar zegen op investeringen in onroerend goed, de voedselindustrie, restaurants, hotels en catering bedrijven. Een oudere kan zich te veel met uw leven gaan bemoeien, maar deze zal ook edelmoedig zijn.

ZONDAG JARIG

Familie en relaties zijn van financieel belang en zullen in 2021 een grote rol spelen. Voordeel valt te verwachten van betrokkenheid bij computerbedrijven en bij ontwikkelaars van software en apps. Er kan sprake zijn van een verhuizing, maar die zal niet zonder slag of stoot verlopen.

RAM

Rust uit en kom op adem na een drukke week. U bekommeren om de toestand in de wereld kan uitputtend zijn en leidt waarschijnlijk tot niets. Lees de krant, of vergeet alles om u heen met een goede roman of film.

STIER

Zet een rem op obsessief gedrag als u niet wilt dat het op een conflict uitdraait. Een helpende hand bieden bij een sociale gebeurtenis van uw partner kan u populair maken, maar ook spanning veroorzaken in een lang bestaande relatie.

TWEELINGEN

Blaas stoom af na een emotionele week. Iets doen wat u beiden plezierig vindt kan voor een nieuwe vonk zorgen in een relatie en de band versterken. Rijd naar een plek die belangrijk was in uw verleden en vertel wat anekdotes.

KREEFT

Haast leidt zelden tot iets goeds of u nu een deadline moet halen of afspraken u van hot naar her voeren. Haal diep adem en bedenk een plan voor dit weekend. Elimineer wat niet relevant is tot u een aanvaardbaar voorstel kunt doen.

LEEUW

Doe dit weekend wat u graag doet en geniet van een rustgevende periode in en om uw huis met uw kinderen of huisdieren. Een hobby zal gedijen als u uw vaardigheden opschroeft. Verzamel materiaal voor een nieuw project.

MAAGD

Geniet ervan als u niets bijzonders te doen hebt. Blijf wat langer liggen, buig u over een paar ideeën of kijk een film. Begin pas met een nieuw project als u het benodigde gereedschap en de apparatuur hebt gecontroleerd en verzameld.

WEEGSCHAAL

Een gezellige avond kan u vanochtend wat parten spelen waardoor het niet mogelijk zal zijn u gedurende langer tijd fysiek in te spannen. Een rustig weekend is dan ook bedoeld om het rustig aan te doen en u niet uit te putten.

SCHORPIOEN

Maak u niet teveel zorgen als het weekend niet volgens plan verloopt. Problemen die veroorzaakt worden door autoriteiten kunnen uw weg blokkeren. Probeer zo onafhankelijk mogelijk te opereren zonder op lange tenen te trappen.

BOOGSCHUTTER

U zult geen applaus oogsten als u zich dictatoriaal gedraagt. Blijf rustig als een naaste humeurig is en verlaat het toneel. Laat u niet kisten, voel u niet verloren en roep zeker niet dramatisch dat u kennelijk “te veel” bent.

STEENBOK

Winkelen op een lokale markt kan verrassingen opleveren en u tevens in contact brengen met buren of vrienden die u lang niet hebt gezien. De kaart van een uitheems restaurant kan u inspireren tot een nieuwe manier van koken.

WATERMAN

Als u gaat shoppen kunt u thuis tot de conclusie komen dat u een verkeerde koop hebt gedaan. Ook kan een vriend u op een fout wijzen die u zelf niet hebt opgemerkt. Bewaar kassabonnen en erger u niet aan goed bedoeld commentaar,

VISSEN

Een droom kan u vervolgen. Sta begripvol tegenover mensen die u hun zorgen vertellen en geef zo nodig advies. Belast uzelf echter niet te zwaar met andermans problemen, want dan blijft u ermee zitten terwijl zij fluitend rondlopen.