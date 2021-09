Premium Het beste van De Telegraaf

Opgebiecht ’Ik was getrouwd, maar werd zwanger van mijn Spaanse lover’

In de rubriek Opgebiecht kunnen lezeressen anoniem hun geheimen delen. Deze lezeres biecht op dat zij zwanger was van haar Spaanse lover. „Dat moest, want mijn man is gesteriliseerd.”