’Ik droomde weleens weg bij de aanblik van die bevallige kassière’

Ooit las ik een interview met de toenmalige topman van een multinational. Na jaren echtelijk leed had hij zich verlost van een even bemoeizuchtige als kakkineuze vrouw. Altijd gedoe, niets kon hij goed doen in haar ogen. Na de scheiding gooide hij het roer radicaal om: hij regelde een lekkere dame die zich verder nergens mee bemoeide. In de krant, die zij toch niet las, vertelde hij schaamteloos dat hij haar had gepaaid met een eigen nagelstudio. In ruil daarvoor beloonde ze hem met liefde, schoonheid en een gulle lach.

Bevallige kassière

Groen van jaloezie was ik na lezing. Want ook ik was jarenlang slachtoffer van het gemekker van ’gestudeerde’ dames. Hun werkkamers hingen vol diploma’s, maar levenslessen waren aan hun neus voorbijgegaan. Dus droomde ook ik weleens weg bij de aanblik van die bevallige kassière. Ik zag het wel gebeuren: geen pseudofilosofisch en hoogdravend gedoe meer. En de wereldproblemen zijn ook bespreekbaar aan de bar, daarvoor is geen partner nodig.

De vrouwelijke doctorandussen aan mijn zijde hoonden me steevast weg na het opperen van zo’n uitweg. „Niks voor jou, jij moet tegengas hebben.” Tandenknarsend moest ik ze gelijk geven. En om nou telkens opnieuw te moeten uitleggen dat Mark Rutte premier is en geen president, ja, dat gaat ook rap vervelen.

Kersverse vriendinnetje

Uiteindelijk kwam de oplossing als vanzelf toen mijn indertijd nog kersverse vriendinnetje een paar dagen vrij had van haar drukke en verantwoordelijke baan. Op weg naar een vakantiehuisje passeerden we het plaatsnaambord van Sloten. Daaronder hing een kleiner schild: ’Eén van de Friese elf’, zoiets stond erop te lezen. Na luttele seconden kwam haar vraag: „Wat bedoelen ze met die elf?” Ongetwijfeld omdat ze de schaatstocht vanwege haar leeftijd nooit bij volle bewustzijn had meegemaakt. Toch voelde het even hoe genoeglijk en vrolijk het kan zijn om met een nagelstudio-schone op stap te zijn.