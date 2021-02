’Wachten met kinderen moet je niet te lang doen, echt niet’

Onveilige seks

Ik was 22 toen ik voor het eerst zwanger was. Laat ik mezelf niet roomser voordoen dan de Paus; dat was helemaal niet zo gepland. Ik wilde ook eerst carrière maken en dan een beetje reizen en ieder weekend lam en luid gillend in de kroeg in de kroonluchters klimmen, maar ja…ik dacht dat je je aan één keer onveilige seks geen buil kon vallen. Boy, I was wrong.

Werken

En toen voelde ik me dus ineens een soort jong belegen tienermoeder van 23. Maar het was geweldig; dat kind, dat snoetje, dat lijfje tegen je aan – alles klopte gewoon. En ik zat vol energie, dus stopte met werken in loondienst en ging aan de slag als freelancer, fulltime. Werken deed ik of in de vijfde versnelling of als mijn kind sliep, bij de oma’s of het kinderdagverblijf was. En waar nodig pakte ik ’s avonds nog wat uren – dat ging prima.

Probleemloos

Het tweede kind kwam drieënhalf jaar later. Ook al zo leuk. En van één naar twee kinderen is een drie-vingers-in-je-neus-verhaal. Dat doe je er probleemloos blij, want je maakt je vrijwel nergens meer druk om. Geen neurotische voedingsschema’s meer, geen blinde paniek als ze onverwacht een half uur langer doorslapen, niet hyperventilerend de huisarts bellen als een halve graad verhoging hebben; het is heerlijk, je weet dat je het kan.

Verouderen

Ik was dus 26 en in principe uitgebaard. Een jongen en een meisje, het was mooi zo. Maar toen ging ik jaren later scheiden en wilde mijn nieuwe vriend ook een kind. Dat kon nog makkelijk, vonden we allebei. En het lukte. Wel werd ik ineens met extra onderzoeken geconfronteerd, want tja…’je bent de jongste niet meer hè?’. Ik was nog net 35, waar hadden ze het over? Ik was in de bloei van mijn leven! Dat mijn eieren reeds extreem aan het verouderen waren, had ik niet door. Het gezonde derde kind dat ik kreeg benadrukte mijn jeugdigheid: hoezo oud?

Snoeihard

Maar toen wilden we er nog ééntje. Om het af te leren, zeg maar. Op mijn 41te verjaardag hield ik een positieve zwangerschapstest in mijn handen. Het was wéér gelukt. Ik kreeg alleen een miskraam. En nog een. En nog een. Drie miskramen, dat is geen toeval meer. Dat is heel duidelijk signaal van Moeder Natuur. Duidelijk en snoeihard, die vrouw. Ik was écht te oud. Ik had te lang getwijfeld.

Leegte

Het heeft er ongelooflijk ingehakt, die drie hartjes die niet meer klopten. Daar doet het feit dat je drie gezonde kinderen hebt niets aan af, hoewel ik dat wel heldhaftig tegen eenieder riep die erover begon. Ik mocht niet klagen. Ik moest mijn zegeningen tellen. Toch? Ondertussen voelde ik alleen maar die leegte van dat wat er ook had kunnen zijn. Ik had te lang gewacht.

Vruchtbaarheidsbehandelingen

Katja Schuurman kan het toch ook? Waarom ik dan niet? Hoezo werkte mijn lijf niet meer mee? Wachten met kinderen moet je niet te lang doen. Echt niet. Vruchtbaarheidsbehandelingen zijn prachtig, maar niet bedoeld voor sabbaticals met wereldreis, carrièredrift, eerst een huis verbouwen of besluiteloosheid. Ik vind het stuitend dat mensen dat als optie zien in geval ze tóch iets te laat zijn. Het leven is geen stuk klei dat je eindeloos kunt blijven kneden tot het model jou zint.

Risico

De natuur heeft vrouwen een houdbaarheidsdatum gegeven, als het op vruchtbaarheid aankomt. Na je dertigste daalt de kans dat je zwanger raakt aanzienlijk. Ben je 40-45 jaar is de kans dat je een miskraam krijgt 50%. Je kunt dat risico nemen, maar ik raad het je (gevalletje schade en schande) af. Bijtijds zwanger worden heeft allemaal voordelen. Je lijf trekt dat het best, je slaat je het makkelijkst door de slapeloze nachten heen en je kunt daarnaast écht nog aan die carrière werken (vergeet ook niet de zorg te delen met je man hè?).

Bij twijfel doen

Uitstellen levert je eigenlijk vooral ellende op. En zorgen ook. Grotere kans op miskramen, afwijkingen voor je kindje en misschien wel helemaal geen zwangerschap meer. Die angst, die leegte – dat moet je toch niet willen. Ga er gewoon voor, bij twijfel. Maak dan die wereldreis maar met die baby op je rug. Geniet van je eigen fitheid. Verbouwen kan best met een box onder het stof. We moeten echt weer wat meer naar ons lijf en naar de natuur luisteren en niet teveel meegaan in wat je om heen allemaal ziet. Van uitstel kan in dit geval afstel komen. En geloof mij: Moeder Natuur heeft het zo geregeld dat je daar dan heel veel verdriet van blijft houden.