Weekhoroscoop week 17

Ram

Liefde: Het is de hoogste tijd om eens alle positieve kanten van jezelf onder de loep te nemen in plaats van de dingen waar je minder blij mee bent. Bekijk jezelf eens door de ogen van je partner, hoe zou jij jezelf graag zien? Benadruk je kwaliteiten met de juiste kleding, make-up of houding.

Financiën: Zolang het niet de overhand neemt is het helemaal niet verkeerd om je financiële positie te (willen) verbeteren. Dit is dan ook een prima week om uit te zoeken waar eventueel nieuwe mogelijkheden liggen.

Werk: Je bent enorm gedreven in het uitvoeren van je nieuwe plannen. Ook thuis is er veel wat je kunt doen met het oog op het voorbereiden van nieuwe werkzaamheden of het online zetten van de eerste stappen.

Persoonlijk: Spreken is zilver, zwijgen is goud. Vooral deze week moet je haast je tong eraf bijten om bepaalde informatie voor je te houden. Dat gaat je wel lukken, toch?

Stier

Liefde: Vooral aan het begin van de week kun je wel wat meer actie verwachten op liefdesgebied. Durf gerust zelf het initiatief te nemen.

Financiën: Maak een duidelijk plan over wat je op oudejaarsavond dit jaar bereikt wilt hebben en zet vervolgens alles op alles om deze doelstelling te halen. Nu is een goed moment voor het zetten van de eerste stap!

Werk: Het vaker alleen en meer onafhankelijk zijn in je werk bevalt je prima. Sterker, dit smaakt naar meer!

Persoonlijk: Ondanks het momenteel rustiger op de weg is, doe je er verstandig aan evengoed voorzichtig te zijn in het verkeer. Je bent momenteel iets te nonchalant hetgeen vervelende gevolgen kan hebben.

Tweelingen

Liefde: Met je vlotte babbel, gevoel voor humor en ondeugende voorkomen zet je je partner nog steeds in vuur en vlam. Ben jij ook nog steeds geboeid door je lief, of… ?

Financiën: Probeer niet toe te geven aan je impuls ideeën. Eerst doen en daarna pas nadenken over wat je hebt gedaan is als mosterd na de maaltijd; je hebt er niets meer aan…

Werk: Je zelfvertrouwen groeit met de dag en hiermee ook je kundigheid met het oog op werk. Of vergroot je zelfvertrouwen juist doordat je beter presteert? Hoe dan ook ga je als de brandweer!

Persoonlijk: : Je hebt steeds vaker de behoefte om de deur uit te gaan. Als je dit doet, probeer dan ook direct zoveel mogelijk energie kwijt te kunnen . Hardlopen, fietsen of touwtje springen zijn fijne activiteiten die je op rustige locaties kunt uitvoeren.

Kreeft

Liefde: Jij en je lief zijn druk bezig met het maken van gezamenlijke toekomstplannen. Hoewel sommige dingen nog even op de lange baan geschoven moeten worden, kan, mits jullie nu al actie ondernemen, één van jullie dromen deze zomer wel al in vervulling gaan.

Financiën: Leuke meevallers zijn te verwachten. Klein, maar absoluut fijn. In elk geval fijn genoeg om een glimlach op je mooie snoet te toveren. En je hebt er ook vast al een bestemming voor!

Werk: Met je betrouwbare, hulpvaardige houding met betrekking tot je werk scoor je deze week flink wat bonuspunten. Ook op afstand functioneer je als een tierelier!

Persoonlijk: Je hebt extra veel zin om iets lekkers op tafel te zetten. Uitgebreid koken en bakken is momenteel een fijne vrijetijdsbesteding. Nieuwe recepten uitproberen, oude gerechten verbeteren; jij vermaakt je wel.

Leeuw

Liefde: Romantiek hangt in de lucht. Jij en je geliefde kunnen het prima vinden samen en hebben er absoluut geen moeite mee om wat vaker bij elkaar te zijn. Goed nieuws levert een extra positieve bijdrage aan de algehele sfeer.

Financiën: De kans dat je inkomsten omhoog gaan of je extra werk krijgt is groot. Je kunt dit ook absoluut gebruiken om nog openstaande rekeningen in te lossen of extra te sparen met betrekking tot het doel wat je jezelf hebt gesteld.

Werk: Een lastig klusje zorgt ervoor dat je geneigd bent het bijltje erbij neer te gooien. Probeer juist dán door te zetten; uiteindelijk valt het kwartje en vlieg je er doorheen.

Persoonlijk: Ondanks de lockdown is er volop contact met de familie. Juist nu verloopt de communicatie beter dan ooit.

Maagd

Liefde: Nieuwe plannen doorkruisen oude, maar geen zorgen: deze verandering van richting is vooral ten goede!

Financiën: Denk drie keer na voor je ergens je handtekening onder zet. Als je eenmaal je akkoord hebt gegeven is het bindend en kun je niet meer terug. Wel zo fijn dus als je er ook na een nachtje slapen nog steeds helemaal achter staat.

Werk: Een nieuwe klus schijnt zomaar nieuw licht op een verborgen talent dat je bezit. Hoogste tijd om hier eens meer aandacht aan te besteden.

Persoonlijk: Je loyaliteit jegens familie en vrienden wordt enorm gewaardeerd. Ook in deze bizarre tijd van afstand houden geef je andere het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.

Weegschaal

Liefde: Probeer je wat meer te ontspannen. Ook al doe je het rustiger aan, je gedachten staan niet stil. Vraag je partner je van top tot teen te masseren. Je nek, je schouders, rug en voeten; een ontspanningsmassage is nu zeker geen overbodige luxe.

Financiën: Je kunt jezelf best wat luxe permitteren deze week en eerlijk gezegd heb je hier ook wel behoefte aan. Bestel iets lekkers, koop iets moois en wees dankbaar voor het feit dat je dit kunt doen.

Werk: Hoewel je behoefte hebt aan verandering weet je zo 1.2.3 niet waarin deze te zoeken. Doe vooral lekker je ding, dan komt er vanzelf iets op je pad wat je inspireert.

Persoonlijk: Dit is een uitstekende periode om een zuiveringskuur te ondergaan. Of je nu kiest voor een sap kuur, detox thee of iets anders; je zult er zowel mentaal als fysiek absoluut van opknappen.

Schorpioen

Liefde: Jij en je geliefde lijken deze periode alleen maar meer naar elkaar toe te groeien. De gesprekken die jullie voeren gaan meer de diepte in en ook de minder gejaagde lifestyle die jullie momenteel hanteren doet de relatie zeker geen kwaad.

Financiën: Dit is een gunstige periode om je plannen op financieel gebied bij te stellen. Waar sommige dingen niet (meer) op korte termijn haalbaar lijken, blijken andere zaken juist nieuwe perspectieven te bieden.

Werk: Een onverwachte wending met betrekking tot je werk blijkt na de eerste schrik niet verkeerd voor je uit te pakken, mits je je zelf ook op een goede manier aan de nieuwe situatie kunt aanpassen.

Persoonlijk: Als het even niet hoeft, laat dan de wekker voor wat die is. Ga op een normale tijd naar bed en kijk vervolgens hoe laat je wakker wordt. Doe dit een week en je weet exact hoeveel slaap je nodig hebt.

Boogschutter

Liefde: Je hebt het gevoel dat je geliefde niet helemaal begrijpt en dat maakt je ongeduldig of geïrriteerd. Blijf vooral kalm en leg het desnoods gewoon nog een keer uit. Verder hebben jullie vooral veel lol deze week.

Financiën: Neem gerust wat meer de tijd om je plannen te realiseren. Zolang je in de tussentijd geen onnodige uitgaven doet en vooral positief blijft denken komt alles in orde.

Werk: Met het oog op je werk ervaar je deze week wat nervositeit. Wellicht heeft het te maken met de onzekerheid hieromtrent of trek je zelf ongemerkt toch iets teveel naar je toe. Laat even de boel de boel en bekijk van een afstandje waar dit gevoel vandaan komt.

Persoonlijk: Je vindt het belangrijk om je zoveel mogelijk te richten de op positieve dingen des levens. Willen is kunnen, dus dit gaat je dan ook prima af. Jouw glas is deze week constant halfvol. Prettig!

Steenbok

Liefde: Vooral de financiën spelen momenteel een belangrijke rol binnen de relatie. Jullie beider situaties dienen goed op elkaar afgestemd te worden. Daarnaast is het wellicht een goed idee om de betalingen anders te verdelen.

Financiën: Een goed gesprek met een familielid of zeer goede vriend biedt je nieuwe inzichten op financieel gebied. Het inlossen van eventuele leningen of nog openstaande rekeningen vormen geen probleem.

Werk: Ideeën die je opdoet blijken werkelijk kans van slagen te hebben. Vind het juiste gat in de markt en speel hier op een creatieve manier op in: bingo!

Persoonlijk: Je bent het een beetje beu om je constant overal zorgen over te maken en kiest er dan ook bewust voor om een aantal zaken los te laten hetgeen je ervaart als een enorme opluchting.

Waterman

Liefde: Probeer je temperament iets meer onder controle te houden. Het is prettiger voor je partner als je de dingen mondjesmaat naar buiten laat in plaats van de volledige tsunami ineens.

Financiën: Vooral ’s avonds laat kom je op de meest lucratieve ideeën. Lig je al in bed? Neem dan toch even de moeite om een en ander te noteren!

Werk: Ook de lastige klussen klaar je deze week zonder al te veel moeite. Waar je normaliter regelmatig even pauze nodig hebt om je concentratie weer een boost te geven, ga je nu aan één stuk door tot het klaar is. Dat scheelt tijd!

Persoonlijk: Denk goed na over de consequenties die bepaalde uitspraken kunnen hebben. Eenmaal uitgesproken kun je ze niet meer terugnemen, hooguit je excuses aanbieden.

Vissen

Liefde: Hoewel je graag in beweging bent vind je het helemaal niet erg om ’s avonds thuis te blijven en je partner evenmin. De avonden zijn absoluut gezellig en knus te noemen. Goede films, lekker eten en drinken, sfeervolle verlichting, wie doet je wat.

Financiën: Als je onlangs geld hebt uitgeleend, krijg je dit deze week weer terug. daarnaast kun je nu online een leuk centje bijverdienen middels diensten die je aanbiedt of via affiliate marketing.

Werk: Je begint nu wel ongeduldig te worden met het oog op deze quarantaine periode. Je hebt zoveel nieuwe plannen waar echt meer bewegingsvrijheid voor nodig is dan dat je nu hebt. Probeer zo creatief mogelijk om te gaan met de dingen die je wél kunt doen.

Persoonlijk: Verkoudheid of neusallergie kan opspelen. Denk bij deze symptomen niet direct aan het ergste, maar blijf voor alle zekerheid wel gewoon lekker thuis.