’De overheid vraagt me meer te werken, dus lieve man, hierbij jouw taken’

Lieve man,

De overheid heeft mij opgeroepen meer uren te gaan werken. Op hun website staat dat ik dit goed moet bespreken met je. Dus lieve man, neem ik je even mee in je taken voor de aankomende week:

Maandag: haal je de jongste om 13.00 uur uit de peuterspeelzaal? Ja, ik weet dat dat lastig is met je werk, maar ja personeelscrisis. Wees dankbaar voor de 4 productieve uren, de rest haal je ’s avonds en tijdens zijn slaapje wel in. Ga je in de middag met hem langs bij de demente bejaarden in het verzorgingstehuis? We hebben namelijk ook nog een andere crisis en dat is er een van eenzaamheid. Ik heb vorige week Rummikub met ze gedaan. Welk spelletje ga jij met ze doen?

Dinsdag: op deze dag hebben we een volle dag opvang, maar vanwege de wachtlijsten hebben we niets in de buurt. Je moet er even een stukje voor over de snelweg (sorry klimaat) , maar hé je kan gewoon een volle dag werken. Je moet om 20.00 uur op school zijn voor een vergadering over het afscheid van groep 8. Je kan L. als oppas vragen. Ik heb haar laatst in de speeltuin ’geronseld’ (geen grap), want ze zijn nog schaarser dan leidsters in de kinderopvang.

Woensdag: Ze zochten nog drie ouders uit de klas die mee kunnen fietsen naar de kerk voor de Paasviering. Gelukkig waren er nog drie moeders (!) beschikbaar, waardoor de Paasviering toch kan doorgaan. Vergeet E. niet te halen en brengen naar het kinderfeestje van K? Ik heb het gezamenlijk cadeau dit weekend al geregeld.

Donderdag: Paasontbijt. De oudste heeft je opgegeven voor ’scrambled eggs’. Dus lieve man, je moet deze ochtend wat eerder opstaan, want het moet vers en warm op school worden afgegeven. Ik zucht met je mee, ik ben ook altijd jaloers op de ouder die de snack komkommers mag doen.

Vrijdag: hebben ze een vrije dag, dus geen school. Ja, ik weet dat je voor een corporate werkt en dat jij geen vrije dag hebt. Neem maar een vakantiedag op. Kan je meteen de was een beetje bijwerken en het huis aan kant maken. Hockey gaat ’s middags gewoon door, haal en breng jij? Oh ja, ze zoeken bij de hockeyclub nog naar vrijwilligers om schoon te maken. Door de coronacrisis en de energiecrisis zitten ze in financiële problemen en hebben ze het schoonmaakcontract opgezegd.

Sh*t, we hebben geen boodschappen in huis. Rijd je ook nog even langs de supermarkt en zorg je dat het eten klaarstaat als ik thuiskom? Snijd ik het vlees aan. Deal?

Liefs, je vrouw

PS 1: geïnspireerd door Zoë Papaikonomou en Sophie van Gool is dit mijn ludieke antwoord op de misplaatste en denigrerende overheidscampagne om meer uren te gaan werken.

PS 2: alles in deze post is waar. Wel heb ik een lieve man waarmee ik taken kan verdelen. Ik werk fulltime, maar alleen omdat ik als ondernemer de vrijheid heb mijn werkweek flexibel in te delen. We hebben gelukkig ouders in goede gezondheid, daarom zit mantelzorgen niet in dit schema verwerkt.

PS 3: lieve vrouwen, of we nou parttime, fulltime of niet werken, zullen we elkaar steunen in plaats van elkaar de maat nemen?

