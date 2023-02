Praat mee: Moet er een leeftijdsgrens voor energiedrankjes komen?

Eerste hulp

Al eerder lieten kinderartsen van zich horen. De drankjes bevatten cafeïne, suiker en taurine. Deze stoffen kunnen voor rusteloosheid, moeheid en zelfs hartritmestoornissen zorgen. Het Voedingscentrum adviseert jongeren tussen de 13 en 18 jaar maximaal één blikje per dag te consumeren.

Kinderarts Károly Illy van Ziekenhuis Rivierenland ziet dagelijks kinderen met concentratieproblemen en slaapstoornissen. „Soms zien we kinderen ook op de spoedeisende hulp met hartritmestoornissen. Dat wil je gewoon niet,” zegt Illy tegen Omroep Gelderland.

Leeftijdsgrens

In 2018 trokken de Aldi en de Lidl een leeftijdsgrens van 14 jaar. Uit een onderzoek van Foodwatch blijkt dat 80 procent van de supermarkten aangeeft een voorstander te zijn van een leeftijdsgrens op energiedrankjes als alle supermarkten meedoen.

Waarschuwing

Tegenwoordig staat er op de blikjes een verplichte waarschuwing, maar geldt er nog geen aanvullende wet- en regelgeving voor de verkoop van energiedrankjes. Voor nu is in Nijmegen de stellage in de nieuwe Plus verplaatst naar een minder zichtbare plek. De school gaat binnenkort in gesprek met de nieuwe manager.

Praat mee

Wat vind jij? Is een leeftijdsgrens voor energiedrankjes noodzakelijk? Of vind je dat een waarschuwing genoeg is? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reactie

Luci vindt dat de leeftijdsgrens van energiedrank naar 18 jaar moet.

Joyce vraagt zich af hoeveel supermarkten hier ook echt op controleren.

Annette vindt het troep.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.