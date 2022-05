Karin (57): ’Tijdens een avond uit dans ik nog steeds op tafel’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Deels. Ik kan heel fanatiek zijn tijdens het sporten. Dan wil ik niet onderdoen voor de jonkies. Toch probeer ik qua kleding wel rekening te houden met mijn leeftijd. Ik kleed me niet mutserig, maar wel naar mijn leeftijd. Als het even kan, draag ik hakken. Eigenlijk ga ik bijna nooit zonder pumps de deur uit. Ik voel me dan op en top vrouw.”

Heb je een beautygeheim?

„Kokosboter! Ik gebruik het overal voor: als nachtcrème, bodylotion en haarmasker. Het is een wondermiddel. Na het douchen moet je het haarmasker wel goed uitspoelen, anders wordt je haar vet. Verder gebruik ik weinig beautyproducten. Mijn gezicht reinig ik enkel met water en het lijkt te werken. Voor mijn leeftijd heb ik nog relatief weinig rimpels. Zo simpel kan het dus zijn!”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, ik word meestal eind veertig of begin vijftig geschat. Ik denk dat ik dat grotendeels aan mijn levenslust te danken heb. Tijdens een avondje uit ben ik nog steeds dansend op tafel te vinden. Het zit in mijn karakter. Ik houd van lekker gek doen. Natuurlijk heb ik ook ups en downs gekend. Desalniettemin probeer ik in het moment te leven.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn spontaniteit. Vroeger was ik een muurbloempje, maar tegenwoordig maak ik met iedereen een praatje. Ik zit niet graag aan de zijlijn. Al ga ik op mijn leeftijd geen slootje meer springen hoor. Je moet toch ergens de grens trekken. Verder krijg ik veel complimenten over mijn figuur. Als ik op mijn werk weer een snack met een flinke klodder mayonaise naar binnen werk, kunnen collega’s maar niet geloven hoe ik zo slank blijf. Toch gaat het bij mij niet vanzelf. Als ik een gebakje neem, laat ik de snacks of wijn staan. Je moet je ’zondes’ doseren.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn figuur. Alles is in proportie. Vroeger was ik een beetje gezet. Mijn broers konden mij daar nog weleens mee plagen. Destijds deed ik er alles aan om af te vallen. Onzinnige shakes en afvalrepen; ik heb het allemaal geprobeerd. Uiteindelijk zijn mijn zwangerschappen mijn geheim geweest. De meesten raken hun zwangerschapskilo’s moeilijk kwijt, maar ik werd daarna juist een stuk slanker. Ideaal toch!?”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn ouderdomsvlekken. Vooral op mijn benen heb ik er veel. Gelukkig ben ik ’s zomers lekker bruin, dan zie je de vlekken amper. ’s Winters zijn ze wel goed zichtbaar. Ik draag dan altijd een dikke panty of lange broek. Toch realiseer ik me ook dat ik geen 18 meer ben. Een paar ouderdomsvlekken zijn lang zo erg nog niet.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker; ik heb een lieve man, leuke kinderen en sinds kort zelfs een kleindochter. Ik vind het geweldig om oma te zijn. Het was heel bijzonder om moeder te worden, maar mijn kleindochter is misschien wel het mooiste wat mij ooit is overkomen. Mijn eigen moeder leeft ook nog, dus dat maakt het extra speciaal. Ik ben heel dankbaar dat zij dit nog heeft mogen meemaken.”

Heb je een levensles?

„Je kunt beter spijt hebben van de dingen die je hebt gedaan, dan van de dingen die je niet hebt gedaan. Niet geschoten is altijd mis. In het dagelijks leven probeer ik mezelf hier ook altijd aan te herinneren. Je moet elke uitdaging met beide handen aangrijpen.”

