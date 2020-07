Met een auto de school inrijden… Zijn ouders helemaal gek geworden!

Woensdagavond reed een woeste ouder met zijn auto de basisschool van zijn zoontje binnen. Zijn oogappeltje zat namelijk volgend schooljaar niet meer in de klas bij zijn vriendje. En tja, dan slaan je stoppen door…

Natuurlijk willen we allemaal het beste voor onze prinsjes en prinsesjes, maar sommige ouders draaien volkomen door. Ouderparticipatie wordt steeds meer ouder-intimidatie.

Docenten zijn soms hun leven niet zeker. Verhalen te over van ouders die met het schuim op de mond voor de docenten staan, omdat de juf heeft gewaagd om kindlief een onvoldoende te geven voor een toets. Of omdat het schooladvies onmogelijk kan kloppen. Jessie heeft namelijk de genen van haar moeder, ze is briljant en zegt altijd heel slimme dingen, dus hoezo heeft ze dan een vmbo-t advies?!!

Mea culpa

Oké, deze moeder van twee bloedjes, die inmiddels de basisschool ver achter zich hebben gelaten, heeft zich ook heus weleens tegen het basisschoolbeleid aan bemoeid. Ik heb zelfs nog weleens een hoogpotige brief geschreven met een smeekbede of dochterlief ALSJEBLIEFT!! wel bij haar hartsvriendinnetje van de crêche in de klas mocht komen, toen dat vooropgezette plan dreigde mis te gaan.

Het was al zo moeilijk, de overgang van de crêche naar de basisschool, en als ze dan haar vriendinnetje ook nog moest missen, zou ze daar ongetwijfeld een levenslang trauma aan overhouden. De hele basisschool zou een acht jaar lange hel worden… Tja, dat denk je dan als moeder. Belachelijk natuurlijk, want kinderen zijn mega-flexibel en waarschijnlijk had ze dan wel een superleuke andere BFF gevonden.

Ouderhysterie

Maar deze ‘school(d)rammer’ heeft dat ongetwijfeld ook gedacht. Zijn zoontje was vast in tranen toen hij de klassenindeling van het nieuwe schooljaar onder ogen kreeg. En hij houdt zoveel van zijn zoontje dat hij… Nou ja, het werd in elk geval geen mooie brief met veel alsjebliefts en dankjewels. Hij pleegde in zijn auto een regelrechte aanslag op de school, op de docenten en aanwezige ouders en kinderen tijdens de afscheidsmusical… Wat een hysterisch en levensgevaarlijk geval van een crime paternel!

Respect

Als we willen dat er überhaupt nog mensen zijn die voor de klas willen staan, die onze kinderen bij de hand nemen en een poging doen om ze enige taal-, reken- en sociale vaardigheden bij te brengen, moeten we vooral zo doorgaan. Alle ouders met kinderen op de basisschool hebben de afgelopen maanden even mogen proeven van het nobele vak van schooljuf of -meester. En naar wat ik begrepen heb, was dat geen feestje.

Als dit zo doorgaat, worden ouders misschien wel helemaal geweerd uit de scholen en vinden alle tien minuten-gesprekken alleen nog maar online plaats om de docenten te beschermen. En misschien is dat niet eens zo’n slecht idee.

Vind jij ook dat veel ouders te ver doorslaan in hun bemoeienis met schoolzaken? Zie jij voorbeelden daarvan om je heen? Of vind jij het juist een voorbeeld van ouderliefde en betrokkenheid als ouders voor hun kind opkomen?

