Twijfel je over het coronavaccin voor je kind? Dit is wat je moet weten

Het kabinet besloot op 10 december dat alle kinderen tussen 5 en 11 een coronavaccin kunnen krijgen. Hiermee werd een advies opgevolgd van de Gezondheidsraad. Kinderen in deze leeftijdsgroep krijgen half januari een uitnodiging voor een prik met een lagere dosering van het Pfizer-vaccin. Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) heeft dit vaccin goedgekeurd en aangegeven dat het veilig is voor kinderen.

Gezondheidswinst

Het vaccineren van jonge kinderen geeft volgens de Gezondheidsraad ’directe gezondheidswinst’, naar eigen zeggen met name doordat kan worden voorkomen dat een kleine groep kinderen ernstige coronaklachten krijgt of langdurige klachten overhoudt aan een coronabesmetting. Indirect zorgt het inenten van kinderen voor het verdere indammen van de pandemie, omdat ze het virus na een prik minder snel verspreiden. Bovendien zou dat ervoor kunnen zorgen dat scholen niet meer hoeven sluiten en dat kinderen weer kunnen sporten en meer met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen.

MIS-C

In één van de ernstigste gevallen kunnen coronaklachten bij jonge kinderen uitmonden in MIS-C. Dit is een ontstekingsreactie die pas één tot twee maanden na de coronabesmetting optreedt. Kinderen krijgen hoge koorts in combinatie met rode vlekken op de huid, buikpijn, duizeligheid en/of overgeven. Door de ontstekingsreacties in het lichaam, kunnen onder andere het hart, de longen, de nieren en de hersenen worden aangetast. De complicatie is heel ernstig, maar kan volgens kinderarts Taco Kuijpers goed behandeld worden. Gelukkig is er in ons land nog niemand aan overleden, maar in het buitenland wel. De Gezondheidsraad schat in dat één op de 3.000 tot 4.000 kinderen MIS-C krijgen. Een vaccinatie kan dit voorkomen.

’Geen meerwaarde’

Maar, zo zeggen critici, echt ernstige complicaties komen dus heel zelden voor. Weegt dat risico wel genoeg? Begin december schreef kinderarts Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), dat hij vond van niet. In een opiniestuk dat onder andere in Trouw verscheen, stelde hij dat er voor gezonde kinderen tussen de 5 en 11 geen ’meerwaarde’ is van vaccineren en dat ze hier geen ’persoonlijk voordeel’ van hebben. Inmiddels heeft Illy zich in het AD genuanceerder geuit: ’Als je de kans op schoolsluiting zo klein mogelijk wilt maken, kun je kinderen het beste laten vaccineren’. Hij benadrukt in dit interview dat de kans op ernstige complicaties door corona zeer zeldzaam is, maar de kans op ernstige bijwerkingen van het vaccin nog veel kleiner.

Bijwerkingen

Over dat laatste zijn vooralsnog geen cijfers, maar helder is wel dat ernstige bijwerkingen van het coronavaccin voor kinderen inderdaad zeer zeldzaam zijn. De Gezondheidsraad zegt dat de kans op ontsteking van de hartspier zeer laag is. Het RIVM meldt dat in Amerika inmiddels 8 miljoen kinderen zijn gevaccineerd met het kindervaccin. Tot nu toe zijn daar alleen nog maar milde bijwerkingen geconstateerd. Die bijwerkingen zijn vrijwel hetzelfde als bij (jong)volwassenen: hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn en koorts.

Het is aan ouders om de keuze te maken om hun kind wel of niet te laten vaccineren. Het vaccin is niet verplicht. Op zoek naar meer informatie? Het RIVM heeft een informatiepagina gemaakt met veelgestelde vragen over het kindercoronavaccin.