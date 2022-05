Wat zeg je wel en wat niet tegen een vriendin met kanker?

Premium Binnenland

Wappies slijpen opnieuw hun messen: ’Je kunt verslaafd raken aan de aandacht’

Nu de maatschappelijke ophef over het coronabeleid grotendeels is verstomd, vinden bekende Covid-criticasters in hoog tempo nieuwe onderwerpen waar ze hun pijlen op richten. Via Poetin, Oekraïne en het abortusvraagtuk gaat het over de gevaren van zonnebrandcrème.