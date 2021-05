Het taboe: ’Als ik topless op het strand lig, krijg ik afkeurende blikken’

Vrije geest

„Free the nipple is meer dan een statement willen maken; voor mij gaat het over vrijheid. Ik wil vrij zijn in wat ik wel en níet aantrek. Die vrije geest heb ik mijn hele leven al. Als twintiger lag ik het liefst zonder topje op het strand. Voor mij de normaalste zaak van de wereld – ik hou van streeploos bruin – maar anderen vonden dat bijzonder. Via-via hoorde ik dan later: ’Die Sjoukje is toch wel een beetje een rare…’

Ik vind het juist gek dat we nog altijd zo’n aanstoot nemen aan borsten. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is enorm. Schijnt het zonnetje dan trekken mannen op de gekste plekken hun shirt uit. Lig ik topless op het strand, voel ik vooral afkeurende blikken branden. Als een man een foto met ontbloot bovenlijf op Facebook zet, krijgt hij likes. Zie je mijn tepel, dan word ik geblokkeerd. Dat gebeurt me regelmatig.

We zijn allemaal mensen

’Moet dat nou?’ verzuchten mijn ouders weleens, maar ze kennen me. Het is niet dat ik foto’s van mijn borsten plaats om te provoceren of te shockeren. Ik wil mezelf gewoon laten zien zoals ik ben. Vroeger trok ik me nare reacties – bijvoorbeeld dat het hoerig zou zijn – erg aan, tegenwoordig sta ik daarboven. Ik vind het nogal simpel gedacht dat bloot meteen met seks te maken heeft. Gekleed kun je er veel sexyer uitzien.

Ik besefte dat we er echt in doorslaan toen ik zelfs werd weggekeken tijdens het geven van borstvoeding op het terras. Het zien van een tepel is zelfs dan not done. Dat is toch ongelooflijk? Daarom probeer ik mijn dochters van 4 en 2 vrij van zulke gedachten op te voeden. Op het naaktstrand en de naturistencamping leren zij niet te oordelen. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen en hebben we allemaal tepels.”

Het Taboe staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).