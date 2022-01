’Verplicht maskers en een QR-check en gooi die winkels weer open!’

Tenminste iets

„Ik had vrijdag wat niet-essentiële dingen toch vrij dringend nodig, dus belde ik de lokale Hema om mijn bestelling door te geven. Tien minuten later werd ik teruggebeld; de helft was er niet, de andere helft stond klaar om afgerekend te worden. Ik was allang blij; er was tenminste iets.

Lege winkel

Het was koud die dag. Zo koud dat buiten in de rij voor de winkel wachten misschien wel zou leiden tot onderkoeling (gevoelsmatig dan). Dus klonterden alle call&collect-klanten gezellig keuvelend samen op de paar vierkante meter waar je kon afhalen en pinnen. Erachter een enorme volledig lege winkel. Een beetje gek was het wel.

Oppepper

Misschien wel net zo gek als het uitje van mijn beste vriend; even een dagje Antwerpen. Je kon er in de winkelstraten over de hoofden lopen, vertelde hij. Vanachter ieder mondkapje klonk Nederlands – en dan niet Vlaams, voor de duidelijkheid.

Hij had er een enorme oppepper van gekregen. Ik snapte dat volledig. Tegelijkertijd moest ik ook aan alle Nederlandse winkeliers denken die de omzet niet alleen zien verdampen, maar alle inkomsten ook in de zakken van Belgische en Duitse ondernemers zien verdwijnen.

Lange file

Eerlijk? Ik zou gek worden. En heel opstandig. Het beleid werkt averechts op deze manier. Het winkelend publiek wordt niet verspreid over talloze winkels en het hele (eigen) land, maar in een lange file rechtstreeks de grens over vervoerd om daar vervolgens écht hutje mutje elkaar corona toe te blaffen.

Kun je dat de mensen aanrekenen? Ja, natuurlijk is het niet heel verstandig. Helemaal niet zelfs. Maar leg het een weldenkend mens maar eens uit dat je in de Albert Heijn blijkbaar geen risico loopt en in de Hema wel. Het ís niet te begrijpen.

Lamgelegd

Er is naast een trek naar buitenlandse winkelstraten ook een run op Duitse en Belgische kappers en nagelstylistes. Dat is uiteraard niet wat de overheid in gedachten had toen de plannen werden uitgerold, maar wel volledig in lijn der verwachtingen – hier hoef je geen Einstein voor te heten.

De eigen economie wordt lamgelegd en bij de buren floreert het als nooit tevoren. Daar sta je dan met je kappersschaar of nagelvijl. De verleiding je tent dan toch maar in het geheim open te gooien voor je vaste klanten wordt op deze manier wel heel groot. Dat veel kappers illegaal doorknippen verbaast me niets.

FFP2 en QR

Het wordt steeds logischer dat mensen in opstand komen. Eindeloos het halve land af en aan dichtgooien heeft z’n grenzen. Waarom niet FFP2-maskers verplicht in alle winkels en dan weer terug naar een maximaal aantal bezoekers? En een QR-check invoeren?

Waarom kan ik niet gewoon mijn nagels laten doen achter het plexiglas dat mijn nagelstyliste nu al anderhalf jaar keurig heeft hangen? En mind you; dan dragen we dus óók nog allebei keurig een mondkapje.

Dagobert Duck

Met een beetje ’geluk’ kunnen we eind januari mogelijk versoepelingen tegemoetzien. Dan zijn we dus drie weken verder. Wat is de schade tegen die tijd? De teller staat inmiddels namelijk op twee miljard euro en in gedachten zie ik de Belgische en Duitse ondernemers à la Dagobert Duck lachend in hun geld zwemmen.

Het klopt niet. Dit kan toch echt wel anders? En daar hoeven we vooral toch geen drie weken op te wachten?”