Daghoroscoop 11 december

Investeer in uzelf door welstand en voorspoed uit te stralen, zodat anderen u zien als iemand die het in financieel opzicht heeft gemaakt. U zult er dan eind 2020 beter voorstaan dat begin van dat jaar. Als u een verbouwing van plan bent valt de beste periode tussen 13/5 en 28/6.

RAM

Goed nieuws kan de dag opvrolijken, zeker als u te maken krijgt met promotie, erkenning of een ander eerbetoon. Zorg dat uw cv is bijgewerkt, want er kan zich een kans op een baan voordoen. Zakelijke problemen worden soepel opgelost.

STIER

De neiging te overdrijven kan het moeilijk maken een doel te bereiken. Besef dat het anderen naar de zin maken en trachten perfect te zijn slechts een deel is van het spel dat leven heet, niet de essentie ervan.

TWEELINGEN

Rust en eenzaamheid kan vandaag het beste recept zijn als het om activiteiten gaat. U zult weinig geneigd zijn u neer te leggen bij de wensen van anderen. Collega’s kunnen u irriteren en met één van hen kan een conflict ontstaan.

KREEFT

Wat u persoonlijk of professioneel onderneemt zal de aandacht trekken maar trek niet meer naar u toe dan u aan kunt. Doe verstandige keuzes en maak u niet druk over anderen. Als u zelfbewust bent, bent u makkelijke in de omgang.

LEEUW

U kunt zich in de voorhoede bevinden van een nieuw zakelijk project of u dat nu prettig vindt of niet en degene zijn die de cijfers moet openbaren. Laat u gelden, zet zaken in beweging en laat u niet door collega’s van uw plaats drukken.

MAAGD

De merkwaardige patronen van de laatste dagen worden duidelijker; er staat u goed nieuws te wachten. Reageer niet te heftig als u zich door omstandigheden niet kunt concentreren. Humor is vaak, en zeker nu, de beste oplossing.

WEEGSCHAAL

U hebt goede mogelijkheden om uw leefstijl aan te passen. Een gesprek of bijeenkomst verloopt goed en een geldkwestie die problematisch is staat op het punt zich in uw voordeel te ontwikkelen. Gebruik uw kennis en energie.

SCHORPIOEN

Uw verantwoordelijkheden verwaarlozen is geen optie en draai niet om de waarheid heen teneinde uzelf te beschermen tegen de consequenties van uw daden. Stel u eerlijk en helder op en bewaar uw mening en kritiek voor uzelf.

BOOGSCHUTTER

U hebt een scherp oog voor verborgen onderstromen, het ongebruikelijke en mysterieuze zaken die andere mensen niet aanvoelen en zich misschien zelfs niet kunnen voorstellen. Help anderen verder te kijken dan hun neus lang is.

STEENBOK

Als gezamenlijke middelen onder een loep belanden kan dat ruzie veroorzaken. Bespreek ideeën voor u tot daden overgaat. Breng onder woorden de verwachtingen die u en uw partner van elkaar hebben, alsook uw toekomstplannen.

WATERMAN

Het gaat er niet altijd om wat u weet, maar om wie u kent als u vooruit wilt komen. Uiterlijk en goede verzorging kunnen daar nog aan bijdragen. Denk daaraan als u voor een belangrijke post of baan in aanmerking wilt komen.

VISSEN

Loop uzelf niet voorbij wanneer u uw dromen onder woorden tracht te brengen. Stel u gematigd op, focus op de zaak die u onder handen hebt en denk niet aan de dag van morgen. Leg geen contacten als u geen negatieve respons wilt krijgen.

