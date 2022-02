Daghoroscoop 21 februari - Iemand kan zwichten voor je charme, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

Het wordt een jaar van mazzel op financieel gebied. Ongeacht de toestand in de wereld of het niveau van jouw banksaldo zal iets in je geest, of een andere kracht, je wijzen op een manier om aan werk te komen waardoor er geld in je broekzak terechtkomt. Relationeel blijft alles zoals het is.

RAM

Als jij iets goed geregeld wil hebben, moet je het zelf doen. Vertrouw niet op anderen om een boodschap correct over te brengen; mensen luisteren vaak slecht en zijn vergeetachtig. Houd er rekening mee dat je met iemand in de clinch moet.

STIER

Vraag je af in hoeverre je zelf hebt bijgedragen aan het ontstaan van een vervelende situatie. Geef niet anderen de schuld als je weet dat je zelf voor een verkeerde aanpak hebt gekozen. Speel met gevoel voor verantwoordelijkheid in op elke situatie.

TWEELINGEN

Het zal weinig moeite kosten superieuren van jouw gelijk te overtuigen. Iemand met invloed kan zwichten voor je charme en meer voor jou doen dan nodig is. Maak er gebruik van. Zelfvertrouwen is jouw sterkste troef.

KREEFT

Combineer zaken met plezier als je daar zin in hebt, maar overdrijf niet. Met een compromis win je het vandaag. Je kunt worden uitverkoren voor een beloning of je krijgt erkenning waardoor je zelfvertrouwen zal toenemen.

LEEUW

Je leven geeft een positief beeld te zien en tevreden klanten brengen nieuwe klanten binnen. Voor werknemers een gunstig moment om promotie of salarisverhoging te vragen. Maak kennis met een nevensector van je bedrijf.

MAAGD

Door de warmte en zorgzame interesse van je geliefde zullen je energie en zelfvertrouwen toenemen. Een leraar of mentor voor wie jij veel achting hebt, kan je gevoel van eigenwaarde opkrikken. Een kwaaltje verdwijnt.

WEEGSCHAAL

Je kunt onverwacht hulp krijgen bij een moeilijk uitvoerbare opdracht. Iemand kan zelfs aanbieden het hele karwei van jou over te nemen. Voor ongehuwden is er een romantische date weggelegd, maar bewaar nog even afstand.

SCHORPIOEN

Houd rekening met een misverstand of enige chaos. De dag kan anders beginnen dan je gewend bent. Vertrouw liever op je intuïtie dan op de verhalen van een jongere. Tegenstrijdige berichten kunnen je in verlegenheid brengen.

BOOGSCHUTTER

Gedachten over liefde en een vaste relatie kunnen je denken beheersen. Richt niet al je aandacht op iemand die kennelijk niet te veroveren is. Wijs kinderen erop dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden.

STEENBOK

Met stilzitten komt er weinig tot stand, zeker niet als je eigen baas bent. Een gunstige dag voor nieuwe contacten en het consolideren van de bestaande. Blijf aardig maar duidelijk als je geen tijd hebt voor mensen die je dag verstoren.

WATERMAN

Toets de ideeën die je hebt om extra geld te verdienen in de praktijk. Oefen je overtuigingskracht voor de spiegel. Laat een brief of memo lezen aan een betrouwbare collega voordat je deze rondstuurt; er kan een foutje in zitten.

VISSEN

Geef eigen doelstellingen voorrang. Luister naar je intuïtie. Vrienden en collega’s willen je best helpen. Interesse in een bedrijf dat met visserij of scheepvaart te maken heeft, kan winst opleveren. Draai niet om problemen heen.

