Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Margriet wilde dolgraag stewardess worden: ’De glamour verdween als sneeuw voor de zon’

Door Margriet Marbus Kopieer naar clipboard

Als klein meisje keek Margriet altijd naar de lucht. Als ze toch eens stewardess mocht worden. Ⓒ Getty Images/EyeEm

Journalist Margriet Marbus droomde vroeger van verre reizen en pakte haar kans toen in een advertentie naar zomerstewardessen werd gezocht. Haar mooie droom leek in werkelijkheid meer op een nachtmerrie, tenminste als ze had kunnen slapen…