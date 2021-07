’Laat je tiener zélf bepalen of die zich wil laten vaccineren!’

Mensen die protesteren omdat jongeren onder de 18 jaar nu ook een prik tegen Covid kunnen krijgen. Aan de ene kant begrijp ik ze: kinderen worden nauwelijks ziek van het virus en de kans is klein dat ze iemand besmetten voor wie het wel eens heel slecht af zou kunnen lopen - tenzij die mensen zelf zo’n prik niet blieven. Ruim 10 miljoen Nederlanders hebben immers hun eerste vaccinatie in de pocket, meer dan 6 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd.

Puur gif in de arm

Maar aan de ándere kant vind ik het een rare gewaarwording, die boze ouders (met hun ’leave those kids alone’-borden) die haast doen alsof hun kinderen puur gif in de arm gespoten krijgen. Het is een vaccin mensen, bedoeld om juist níet ziek te worden.

Maar ieder z’n mening, en dat vind ik ook als het om pubers gaat. Laat die zélf hun mening vormen. Samen met mijn man heb ik daarom besloten om het aan Maud te laten of ze zich wil laten vaccineren of niet. Toen we het haar vroegen, gewoon casual tijdens het avondeten, zei ze meteen: „Ja, wil ik!” Ze hoefde er geen nanoseconde over na te denken. Wat me eerlijk gezegd wel verbaasde, ik had meer twijfel verwacht.

Klaar met testen

Maar Maud is vastbesloten: ze is helemaal klaar met dat getest. Om naar school te kunnen, moet ze zich om de zoveel dagen thuis testen (de stress als we daar ’s ochtends weer nét op tijd aan denken…) en ze heeft de afgelopen anderhalf jaar ook al verschillende keren zo’n uit de kluiten gewassen wattenstaaf in haar neus gekregen als ze verkouden was of een ’verdacht hoestje’ had.

Steeds weer loos alarm, gelukkig ook die keer dat een vriendin wél besmet bleek. En straks mag ze weer door de malle molen voor een PCR-test („Het voelt zó naar, mam”), voordat we afreizen naar Frankrijk. Als enige van het gezin ook nog, mijn man en ik zijn allebei volledig gevaccineerd, haar zusje hoeft nog niet getest.

Neem je puber serieus

Maar los daarvan wil ze gewoon dolgraag dat het normale leven weer begint. „Ik wil gewoon weer iedereen kunnen huggen, ik wil na de vakantie weer elke dag naar school kunnen en niet meer bang zijn dat ik het virus tóch krijg tijdens een slaapfeestje of zo.” Want aan logeerpartijen doen we absoluut niet meer, sinds is gebleken dat het regelrechte brandhaarden zijn onder middelbare scholieren.

Kortom, ze wil gewoon weer rust in de tent. En met groepsdruk heeft dat totaal niet te maken („Wat mijn vriendinnen ervan vinden? Geen idee, ik heb het er nog niet met ze over gehad”) en het maakt haar ook niet uit hoe mijn man en ik in deze kwestie staan; ze kan prima voor zichzelf denken, ze is haar eigen persoon.

Mijn advies aan ouders met een protestbord: vraag eens wat je kind er zélf van vindt. Neem je puber serieus. Het is van de zotte als je hem of haar een vaccin – en daarmee ook hun terugkeer naar een normaler leven – verbiedt.