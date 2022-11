Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Katie vindt haar vriend te dominant in bed: ’Ik ga op slot’

’Alwin neemt graag de leiding als het op seks aankomt. Hij bepaalt wat er in welke volgorde gebeurt.’ Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Katie (43). Haar vriend Alwin (39) is tussen de lakens nogal aanwezig. ’Ik vind hem te dominant. Als we daar gesprekken over hebben, belooft hij beterschap. Maar dat is altijd van korte duur. Zo seks hebben zit gewoon in zijn karakter.’