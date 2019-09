’Gruwelijke’ hoodies met kogelgaten op catwalk

Op sociale media leidde de show tot zwaar verontwaardigde reacties:

Omstreden mode

Het is niet de eerste keer dat mode op deze manier leidt tot controverse. Begin dit jaar staakte ProRail de ’Victim Fashion - Created by accident’ campagne, na een storm van kritiek. In de campagne werd kleding getoond die slachtoffers van een treinongeluk aan hadden op het moment van het ongeluk.

Zara haalde een shirtje met een Jodenster erop uit de winkels, en Gucci ging flink door het stof na heftige kritiek op hun ’blackface-sweater’.

Reactie van nabestaanden schietpartijen

Ook nabestaanden van slachtoffers van ’school shootings’ reageerden op social media op de controversiële truien. Shawn Sherlock, tante van een 14-jarig slachtoffer van de schietpartij op de Stoneman Douglas High School, waar 17 mensen het leven lieten, reageerde op Twitter:

Fred Guttenberg, die zijn dochter verloor bij diezelfde schietpartij:

,,Dit is gewoon gruwelijk”, reageert de Vicki Soto Memorial Fund, een fonds dat beheerd wordt door de familie van een leraar die omkwam bij de Sandy Hook schietpartij, op Twitter.

’Op een veilige plek overlijden’

Het modemerk reageerde traag: na lang wachten verscheen er een post op de Instagram van mede-Bstroy-eigenaar, Brick Owens. ,,Soms is het leven op pijnlijke wijze ironisch. Zoals de ironie om te overlijden op een plek waarvan je dacht dat die veilig [...] was, zoals school. We worden er constant op gewezen hoe fragiel, kort en onvoorspelbaar het leven is, tegelijkertijd worden we herinnerd aan ons oneindige potentieel.”

Owens licht in een brief aan de Today show verder toe:

,,We wilden reageren op het wapengeweld en het type wapengeweld dat preventief aandacht nodig heeft [...], terwijl we met het vertellen van een verhaal via onze kleding ook de mensen die dit soort tragedies overleven een hart onder de riem steken.”

Praat mee

Wat vind jij; waar ligt de grens tussen het voeren van een maatschappelijke discussie op de catwalk, en grensoverschrijdende mode? En zou het wel gerechtvaardigd zijn als Bstroy een gedeelte van de opbrengst aan de nabestaanden van de slachtoffers zou doneren?

Praat met ons mee op onze Facebookpagina.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.