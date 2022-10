’De kleur van de jurk van Máxima roept vragen op’

„Ik denk dat Máxima er bewust voor heeft gekozen om haar outfit rustig en neutraal te houden. Waarschijnlijk zal zij vanavond gaan uitpakken bij het banket. Als zij nu al met een knalkleur de show had gestolen, was dat niet zo aardig geweest voor de gastheer en gastvrouw. Ik heb deze outfit naar mijn weten nog niet eerder gezien”, zegt VROUW mode journalist Kim Querfurth.

Natan

Volgens Kim is de jurk van de koningin afkomstig van modehuis Natan. „Het is duidelijk een Natan-outfit. Dat is te zien aan de kenmerkende strik, Natan is gek op strikken. Ik vind het lijken op de ouderwetse New Look van Dior, strak in de taille en een wijd uitklokkende rok. Wat mij ook opvalt zijn de driekwart mouwen. Dat is praktisch, zo komen er minder snel vlekken op. Driekwart mouwen passen ook goed bij de tijd van het jaar. Het pofmouwtje is ook erg van nu. Dat is prettig tijdens het reizen, daar kun je namelijk lekker in bewegen.”

De jurk van Máxima is zachtroze. „De kleur van de jurk roept vragen op. Is het een zomerse kleur? Moeten we alweer naar winterse kleuren? Ik vind het juist leuk dat Máxima ervoor kiest met deze kleur de zomer wat langer door te trekken. Pastelkleuren kunnen het hele jaar door gedragen worden. Zeker wanneer dit wordt gecombineerd met andere tinten, zoals de camel kleur van haar jas. Op deze manier voorkomt zij ook dat de pastelkleur haar flets maakt. Dit heeft Máxima zeker goed gedaan”, zegt Kim.

Commentaar

Kim is het niet eens met het commentaar dat op de jurk van Máxima wordt gegeven. „Commentaar van mensen op de jurk is dat deze te strak zou zitten. Ik vind van niet, dat is gewoon het model van de jurk. Ook wordt gezegd dat de stof trekt. Het is denk ik een combinatie van katoen en taft, dus dat kreukt wel wat. Maar ze heeft natuurlijk wel net in het vliegtuig gezeten. Ik vind de kreukels niet erg, dat maakt het wat minder statig. Het hoeft niet altijd allemaal strak en perfect te zijn.”

Máxima heeft de zachtroze jurk gecombineerd met een cape in camel kleur. „De cape draagt zij op haar manier. Een beetje nonchalant, hangend over de schouders. Dus niet met de handen in de cape zelf. Dit geeft een losser geheel, niet zo strak en deftig. Ik hou daarvan, dat is Máxima haar ding”, aldus Kim.

Accessoires

„Máxima voert het kleurenthema goed door in haar accessoires. Zo draagt zij zachtroze oorbellen: volgens royaltyverslaggever Josine Drogendijk komen deze oorbellen waarschijnlijk bij juwelier Steltman vandaan. Ze draagt er ook een leverkleurige clutch bij, heel fijn dat niet alles in het roze is. Ook draagt ze bijpassende handschoenen en camelkleurige pumps die bij de cape passen. Het is weliswaar een hoge hak maar wel eentje die lekker loopt, waarschijnlijk van Gianvito Rossi, haar favoriete merk. Het kapsel is opgestoken en daarop draagt ze een pillbox hoedje, een beetje in de stijl van Jackie O. Los haar was ook niet in stijl met de rest van de outfit geweest”, zegt Kim.

Vrolijke outfits

Het koningspaar werd op het vliegveld ontvangen door onder andere kroonprinses Victoria. Zij was te zien in een fuchsia outfit. „Deze kleur staat haar heel mooi. Het is een stralende dag, dus een vrolijke kleur mag zeker”, aldus Kim.

Koning Willem-Alexander met kroonprinses Victoria van Zweden. Ⓒ ANP / ANP

Ook koningin Silvia draagt een opvallende trendkleur namelijk knalgroen.„Het is leuk dat beide dames allebei nog geen donkere kleuren dragen, ze kleden zich nog niet winters en hebben duidelijk nog zin in een vrolijke outfit.”

Het Nederlandse koningspaar met koningin Silvia en koning Carl Gustaf van Zweden. Ⓒ ANP / ANP

