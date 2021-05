VROUW Glossy nummer 4 ligt vanaf vandaag in de winkels!!

Estelle Cruijff

Je ziet er niets van, maar wat had Estelle het koud toen ze een maandje geleden gefotografeerd moest worden op een Hollands strand. „Heeft de hoofdredacteur een hekel aan me,” vroeg ze grappend aan de fotograaf. Nee hoor! Helemaal niet, maar een zomers nummer verdient nou eenmaal zomerse foto’s. En omdat we toen nog niet naar een tropisch strand mochten, moesten we de elementen trotseren, maar het is toch maar weer fantastisch gelukt!

Spannende reportages

Zoals je van ons gewend bent, proberen we altijd reportages te bedenken waarvan we denken dat jij ze graag leest. Ook deze keer wilden we vrouwen aan het woord laten die iets bijzonders te vertellen hebben. Wat dacht je van de Mispoezen; allemaal vrouwen waarbij er iets niet helemaal goed zat tussen hun benen. Rianne (32) werd bijvoorbeeld geboren met het MRKH-syndroom: ze heeft geen baarmoeder en alleen een kleine inkeping als vagina. En Marlies lijdt aan vaginisme. Hoe gaan ze daar mee om? Je leest het allemaal in de nieuwste VROUW Glossy.

Blootcamping

En ook zelf mocht ik weer wat leuks doen. Samen met een goede vriendin reisde ik naar Zuid-Frankrijk om een paar dagen mee te maken hoe het is om in je blootje te kamperen. Gelukkig niet in een tent, maar wel in mijn blote billen. Hoe dat was heb ik voor je opgeschreven. Nieuwsgierig geworden? Haal dit nieuwe nummer dan snel in huis.

Veel leesplezier!

Sabine Leenhouts, Team VROUW Glossy

