Weduwe Shenna (32): Mijn nieuwe liefde begreep mijn tranen na onze eerste keer

Man is trying to calm his crying girlfriend Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Shenna (32). Ruim twee jaar geleden overleed haar man plotseling, hun enige dochter was op dat moment net vier jaar. „De afgelopen jaren hebben volledig in het teken van rouw gestaan. Maar nu wil ik door, dat had Jaimy ook gewild.” Op het schoolplein van haar dochter ontmoette ze haar nieuwe liefde.