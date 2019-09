’Mijn dochter heeft een dwangstoornis’

Marijke ziet met lede ogen aan hoe dochterlief elke dag de kussens recht legt op de bank, maar ook de deur tien keer open en dicht doet voor ze naar school gaat: „Ze moet van zichzelf allemaal dingen op een bepaalde manier doen. Ik weet dat ze altijd op een bepaalde manier naar school loopt en daarbij bijvoorbeeld niet op de lijntjes van de tegels mag lopen. Ik maak me echt flink zorgen. Zie dat het steeds erger wordt. Wat kan ik doen om haar te helpen?”

Topje ijsberg

We legden de vraag van Marijke voor aan orthopedagoog Mariëlle Beckers van Buro Bloei!: „En dwanghandeling geeft onrust, het geeft spanning. Er is tijdelijk verlichting als je kind opruimt. Het geeft rust, maar daarna bouwt de spanning weer op. Het kind heeft er zelf last van en het kost veel tijd. Ik zou niet te lang blijven rondlopen met dergelijke zorgen.”

Dwangbehandeling

„Als ouder zie je namelijk slechts het topje van de ijsberg. Ik heb eerder ook een meisje in behandeling gehad van 14 dat de hele dag bezig was met herhalingen; zo moest ze op een bepaalde manier op haar fiets stappen. Ik zou zelf bellen met UVA Minds; zij hebben een spreekuur voor dit soort problemen. Het is een goed op te lossen probleem, wat met cognitieve therapie behandeld kan worden. Bij UVA MINDS doen ze dat op een leuke speelse manier met ’bedwing je dwang’. Een van mijn kinderen had ook een tijdje last van dwanghandeling, dat is toen goed geadresseerd.”

Is er een opvoeddilemma waar jij advies bij zou willen?

Stuur dan een berichtje!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.