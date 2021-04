Moeten kinderen meer dan twee ouders kunnen hebben?

Een kind van een lhbti-koppel heeft vaak te maken met meerdere ouders, maar wettelijk gezien heeft een kind nog altijd maximaal twee ouders. Dat betekent bijvoorbeeld dat alleen de juridische ouders bevoegd zijn om medische keuzes te maken als hun kind in het ziekenhuis ligt.

Ongunstig

Hanna Hamas (29), van het Humanistisch Verbond, pleit voor een verandering in de wet. In Het Parool noemt ze de wet ouderwets en financieel ongunstig: „Kinderen moeten meer belasting betalen over een studiebijdrage of erfenis van de derde of vierde ouder. Als de wettelijke ouders komen te overlijden, is het niet meteen een gegeven dat het kind bij de derde of vierde ouder mag wonen.”

Er spelen nog meer factoren mee, zo zegt Steven de Grauw (29) tegen de krant. Samen met zijn partner - met wie hij al negen jaar samen is - wil hij over een paar jaar kinderen. Dat willen ze het liefst met een vriendin of een bevriend koppel. „Dit betekent dat nu een derde of vierde ouder misschien niet naar oudergesprekken op school mag en bijvoorbeeld geen medische beslissingen kan maken. Dit kan zo niet langer.”

Aanpassen

Ook sprak de krant met Sara Coster (55), zij maakt onderdeel uit van een meerouderschapsgezin: „Het klopt niet dat een kind wettelijk slechts twee ouders mag hebben. Ik doe samen met de vaders van mijn kinderen de opvoeding. We hebben alle drie voor onze kinderen liedjes gezongen en de luiers verschoond. We zijn gewoon alle drie de ouders.”

Het pleidooi van het Humanistisch Verbond wordt gesteund door het COC en belangenvereniging Meer dan Gewenst. Zij vragen het toekomstige kabinet op te komen voor nieuwe gezinsvormen en de huidige wet aan te passen.

Praat mee

Wat vind jij? Is het tijd dat het meerouderschap wettelijk vastgesteld wordt? Vind je het ouderwets dat dit nog niet bestaat in ons land? Of ben je het er niet mee eens dat dit wettelijk vastgesteld moet worden? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebook-pagina.