Staken, studiedag, geen wifi... Wanneer krijgen kinderen nog wél les?

Deze week werden alle leerlingen van de Topsport Talentschool Groningen een dag naar huis gestuurd. Niet omdat de school in de fik stond, alle leraren collectief ten onder waren gegaan aan het norovirus, of omdat ze weer met z’n allen in Den Haag stonden, maar omdat de wifi het niet deed. En dan houdt alles op natuurlijk. Zonder iPads en digiborden kan er geen kennis in die koppies gepompt worden. Op analoog leren is het jonge brein van tegenwoordig niet meer ingesteld. Het kan aan mij liggen en ik wil zeker niks afdoen aan alle problemen in het onderwijs, maar overdrijven is ook een vak.

1+1

Wanneer zijn de omstandigheden wel weer een keer geschikt genoeg om kinderen les te geven? Kennelijk luistert dat bijzonder nauw, want er hoeft maar iets te gebeuren, of je kunt weer zo’n ongemakkelijke e-mail naar je baas sturen om te melden dat je een vakantiedag moet opnemen omdat je kind niet naar school kan. Hoe kan het dat er vroeger onderwezen kon worden met een krijtje en het geheugen van een leerkracht, en daar nu een heel arsenaal aan tools en faciliteiten voor nodig is? Volgens mij is 1+1 ook heden ten dage nog altijd 2, hoeveel wifi en ChromeBooks je er ook tegenaan smijt.

Wat is de volgende stap: krijgen kinderen straks geen les meer als de Apple Watch van de juf het niet meer doet? Loopt de werkdruk nog verder op als de Nespressomachine in de lerarenkamer het begeeft? Krijgen we nog meer studiedagen omdat de leerkrachten een cursus influencen via TikTok moeten volgen om nog een klas te kunnen draaien? Wordt er straks een nieuwe staking afgekondigd omdat docenten toeslag moeten krijgen voor het bijhouden van de klassen-instafeed? Nog even en ze kunnen aan het begin van het schooljaar beter kalenders gaan uitdelen waarop de schóóldagen staan aangegeven. Daarvoor moet je tenslotte zo langzamerhand wel een reminder in je agenda zetten, anders zou je die nog vergeten.

460 miljoen

De wifi op mijn werk doet het ook regelmatig niet. Helaas krijg ik dan van mijn baas geen vrij. Die geeft me dan heel ouderwetsch een notitieblok en tijdens vergaderingen gaat-ie zelf staan oreren ipv een YouTube tutorial aan te zetten. Middeleeuws natuurlijk, maar desperate times vragen om desperate measures. Tenslotte, als de rest van de beroepsbevolking om de haverklap naar huis gestuurd zou worden, wordt het lastig om ieder jaar weer die eenmalige extra 460 miljoen bij elkaar te sprokkelen en dan is er helemaal geen school meer.

Kortom: ik heb het wel een beetje gehad met het gedonder op school. Hoewel het onderwijs kampt met niet te ontkennen problemen, krijgen leerkrachten mijns inziens wel een beetje last van het prinses op de erwt-syndroom: er hoeft maar iets een beetje te prikken of ze zijn gelijk ernstig gewond en functioneren niet meer. En ondertussen zitten de kinderen thuis uit hun neus te vreten. Voor Netflix, dat wel. Want thuis doet de wifi het.

