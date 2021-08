Waarom zou een moeder haar dreumes niet achter kunnen laten en een vader wel?

Er is veel commotie ontstaan over het feit dat Eva van de Wijdeven meedoet aan Expeditie Robinson. Ze zou haar baby bij haar man hebben ’achtergelaten’ om het wekenlange avontuur in Kroatië aan te gaan. Op Twitter valt te lezen dat mensen haar deelname ronduit onverstandig vinden.

Echter, er is ook een groep mensen op Twitter dat Eva groot gelijk geeft. Zo laten mensen weten dat ze Eva juist stoer vinden en vragen ze zich af waarom deze vraag überhaupt wordt gesteld, aangezien een man nooit zo’n vraag zou krijgen.

Mannelijke deelnemers

In de afgelopen seizoenen van Expeditie Robinson zijn er mannelijke deelnemers geweest waarvan hun vrouw zwanger was of thuiszat met kleine kinderen. Maar daarover is geen commotie ontstaan. Jody Bernal bijvoorbeeld. Hij deed mee in 2018 en zijn vriendin was voor zijn vertrek naar Expeditie Robinson al acht maanden zwanger. In hetzelfde seizoen zat ook Steven Brunswijk. Hij vertrok terwijl zijn vrouw in verwachting was van hun derde kindje.

In 2015 presenteerde Dennis Weening het programma nog. In de zomer van 2015 vonden de opnames plaats en dat terwijl zijn vrouw in mei beviel van een dochter.

In 2020 mochten er ook ’gewone burgers’ meedoen aan Expeditie Robinsin. Een van deze deelnemers was Elroy Lemmens. Zijn vriendin beviel twee weken voordat hij vertrok naar de Filipijnen.

Praat mee

