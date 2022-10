’Zitten er ook voordelen aan opvliegers?’

Stats: nog 47 weken tot V-day, een natte stinkende wind en de godin in leren bikini.

Klimaatverandering

Ik zat thuis rustig achter mijn laptop toen opeens mijn rug vlam vatte. Ik dacht eerst nog aan een plotselinge stijging van de omgevingstemperatuur – klimaatverandering meets Indian summer - maar de mensen in mijn omgeving leken nergens last van te hebben. En terwijl ik vaststelde dat de ‘klimaatverandering’ (dus) van binnenuit kwam, voelde ik letterlijk een roze gloed vanuit mijn nek omhoog trekken, mijn vel verhitten en zich druppelsgewijs afzetten tegen de haargrens. Ik durfde me bijna niet meer te bewegen, WTF overkwam míj nou?

Vapeurtje?!

Een opvlieger. Steeds als ik het woord probeerde uit te spreken, trad acute afasie op. Het is dat ik het (Belgische) alternatief – vapeurtje – nog beroerder vind klinken, anders had het begrip nog steeds mijn mond niet uitgekregen. (Een vriendin: ‘Vapeurtje klinkt als een stinkende, natte wind die onderweg ergens een goedkope parfum tegengekomen is.’ Inderdaad, rest my case.)

Maar ik geef toe, mijn leven is verbeterd sinds ik 49 ben en ‘het’ durf uit te spreken. Erover durf te praten met vriendinnen. Maar dat neemt niet weg dat ik natuurlijk niet op dit soort kernsmelting zit te wachten. Stel je voor, zit ik straks in een meeting (of nog erger: sta ik een presentatie te geven), komt er zo’n tsunami over me heen. Ik mag dan de hormoonschaamte een beetje voorbij zijn maar op spontane ontbranding zit natuurlijk niemand te wachten.

Hel en verdoemenis

Afijn om mezelf voor te bereiden op het onvermijdelijke, besloot ik Google te vragen wat me te wachten stond. Eerste indruk: hel en verdoemenis. ‘Stijgende temperaturen veroorzaken vulkaanuitbarstingen, meteorietinslagen en stevige winden’. Eh ja. Dat laatste wil ik (nog) niet weten, dat eerste lijkt me wat overdreven. Op de meteorieten kom ik nog terug. Maar misschien moest ik eerst ‘stijgende temperaturen’ vervangen door ‘opvliegers’ in de zoekopdracht. Ondertussen kwam dochter A. vragen wat ik aan het doen was (‘je ziet er zo verhit uit mam!’) en mompelde ik ‘iets voor werk’ wat een soort van waar was. Mijn collega’s hebben er tenslotte baat bij als ik weet hoe ik met zo’n hormonale meltdown om moet gaan. Alle begrip ten spijt, niemand zit te wachten op een radioactieve teamleider met een dagelijks stijgende zeespiegel.

Lekker geregeld Moeder Natuur

Nu ik de juiste zoekopdracht ingevoerd had, kreeg ik direct betere resultaten. Producten met eiwitten maken het erger. Pittig eten ook. Probeer stress te vermijden. Stress te vermijden?! Ja, dát is lekker. Ik krijg hier juist stress van. Wie krijgt hier nou géén stress van?! Lekker geregeld weer Moeder Natuur.

Maar een paar kliks verder, ging er een andere wind waaien. Wat bleek: deze ‘fase’ had ook zo zijn (haar?) voordelen. Vrouwen komen na hun vijftigste makkelijker voor zichzelf op, zijn krachtiger en trekken zich minder van hun omgeving aan. En last but not least: ze worden makkelijker in de omgang. Poh! Misschien dat ik daarom woorden als tampon, opvlieger en overgang ineens uit durf te spreken. En als ik het goed begreep, werd dat dus met elke opvlieger beter! Ineens was dat extreme hogedrukgebied van zojuist geen natuurramp meer maar het begin van iets moois. Van a new me, powervrouw 2.0, Godin in leren bikini! En daar issie dan: de 50+ meteoriet. Superwoman here I come. Nog even en ik sla in als een bom!

