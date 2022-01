Ga jij zittend carnaval vieren of haak je af?

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius praat vandaag met de carnavalsburgermeesters over de vieringen die eind februari van start gaan, meldt De Telegraaf. Het is de bedoeling dat er één lijn wordt getrokken en dat duidelijk wordt wat eventueel mag tijdens carnaval. Eén van de plannen die naar verluidt op tafel liggen is zittend carnaval vieren met tijdslot en toegangskaart.

Reacties

Nathalie laat via Twitter weten dat ze het eens is met Huub dat zittend carnaval vieren niet kan. Nanda vindt dat als je echt van carnaval houdt, je het ook zittend kunt vieren.

Voor Ilse is carnaval definitief van de baan. Zij gaat niet zittend feesten in de kroeg.

Deze Twitteraar vindt dat zitten in de kroeg, met een tijdslot en op anderhalve meter afstand, meer op een borrel lijkt dan op carnaval.

Bea geeft aan dat mensen die carnaval vieren graag een uitzondering op de coronaregels willen. Voor Bea is dit prima, zolang deze mensen vervolgens maar niet haar kant op komen en corona verspreiden of ic-bedden bezet komen houden.

Praat mee

