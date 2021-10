’Mijn 7-jarige is in de ban van Squid Game’

Geen oog meer dicht

„Ietwat verbouwereerd keek ik vorige week naar de twee uitnodigingen voor Squid Game op de kamer van mijn 7-jarige dochter. ’Vor Belle’ en ’Vor Wout’ had ze in hanenpoten op de kartonnetjes die uit een lege Ikea-doos waren geknipt geschreven.

Even moest ik lachen. Lekker dan; twee van mijn kinderen geselecteerd voor het genadeloze moordspel uit de Netflix-serie dus. Ik maakte er een foto van en plaatste die op Twitter. Al snel reageerde er een moeder. Haar kind van 12 deed al twee nachten geen oog meer dicht door de serie.

Creepy

Iemand anders postte er een link naar een artikel over een school in België, waar kinderen de serie op het schoolplein naspelen en elkaar rake klappen uitdelen. ’Wow, kijk jij dat met je kinderen’, vroeg een volgende. NEE! Althans, mijn oudsten van 17 en 20 hebben de serie gekeken ja. Maar die van 7 niet, toch kent ze het hele verhaal van A tot Z. Sterker nog, ze zingt Annemaria Koekoek in nagenoeg perfect Zuid-Koreaans mee. De puber van 17 vindt dat ’f*king creepy’. Ik ook.

Roblox

Vanmorgen was het weer raak. Van ons mocht ze in de ochtend altijd haar broodje opeten met haar iPad op schoot. Dat is zo gegroeid omdat ze anders echt niets eet en hey; ik heb nooit beweerd dat ik de opvoedwijsheid in pacht heb - dit werkt gewoon, choose your battles. Ik wierp een blik op het scherm en zag dat ze een spelletje deed. Allemaal poppetjes opgesteld op een plein, voor een enorme pop. ’Wat speel je daar’, vroeg ik onthutst. ’Roblox’, was haar antwoord. Roblox, dat was dus tot vandaag een spel waarvan ik dacht dat het voor jonge kinderen was. Squid Game heeft er z’n intrede gedaan.

TikTok

Vooral op TikTok ziet ze veel te veel van de serie voorbijkomen. ’Haal die meid dan van dat verrekte TikTok af’, hoor ik de verstandige lezer denken. Ja, dat zou een optie zijn. Dan gaat ze zich echter wel gedragen alsof ik haar onthoud van zuurstof, eten en liefde. TikTok is voor kinderen een soort basale levensbehoefte geworden. En aan eenieder die daar niets van begrijpt: lever je telefoon even een week bij mij in, dan praten we daarna verder – goed? We’ve created our own monsters…

Jaws

In het actualiteitenprogramma Eén Vandaag pleit juf Dymphy uit Drachten ervoor dat kinderogen beschermd worden. Zij hoorde dat een kind uit groep 4 de bloederige serie samen met ouders had gekeken. ’Bizar’, vindt ze. En daar heeft ze zeker een punt, de serie heeft niet voor niets een leeftijdsclassificatie van 16. Ik weet nog goed dat mijn vader me ooit op mijn zesde naar Jaws liet kijken. Ik ben nu 44 en mij zie je nog steeds niet in een zee zwemmen.

Koekjes

„Squid Game oogt vrij kinderlijk, maar onder de streep worden de deelnemers gewoon snoeihard kapotgeschoten als ze het spel verliezen. In hoeverre wil je dat je kind dat op de nog relatief onschuldige harde schijf krijgt ingebrand? De ellende met moderne hypes is dat je ze amper bij jonge kinderen weg kunt houden. Het enige dat je als ouder kunt doen is de serie bij ze weghouden, meekijken op de iPad, verklaren, in de gaten houden en nee: niet de keuken in gaan om in een poging ultiem hip te zijn Squid Game-koekjes met ze te bakken. Alles heeft z’n grenzen.”