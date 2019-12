Daghoroscoop 31 december

VANDAAG JARIG

Met Mars een paar maanden in uw teken kunnen thuis en in de familie ruzies ontstaan, anderzijds kunnen daardoor grote vernieuwingen tot stand komen. Misschien gaat u zelf een huis bouwen. Uw interesse in intellectuele denkprocessen zal ertoe leiden dat uw smaak verfijnder wordt.

MORGEN JARIG

Geestelijke groei zal uw leven en leefomstandigheden verbeteren en daar horen religieuze gevoelens bij. Een Steenbok houdt wel van rituelen en traditionele ceremoniën en dat geldt zeker voor dit jaar. Uw financiële intuïtie wordt naarmate het jaar vordert via ingevingen sterker.

RAM

Uw vermogen uw gedachten gloedvol onder woorden te brengen kan u aanhangers bezorgen. Onderzoek uw eigen motieven. Gebruik de lessen die u hebt geleerd zodat u het nieuwe jaar kunt beginnen met voor u nuttige kennis.

STIER

U kunt een Oudejaarsavond beleven die u niet eerder hebt ervaren. Allerlei zaken zijn aan het veranderen en dat kan u dwingen tot een besluit over uw toekomst. Ga er niet van uit dat dit alles uw dagelijkse keuzes zal overschaduwen.

TWEELINGEN

Laat u met de stroom meevoeren en wees bereid een stapje terug te doen als een conflict of machtsspel ontstaat; verzet heeft geen zin. U kunt wat prikkelbaar zijn en het lijkt een goed idee om mee te doen aan leuke spelletjes.

KREEFT

Pas op voor riskante verleidingen. U kunt verblind worden door hetgeen u ziet en daardoor uw intuïtie negeren. Bepaalde verlangens kunnen u op het verkeerde pad brengen en jaloezie kan een vervelende stoorzender worden.

LEEUW

Pas op uw woorden; ongevoelig commentaar zal ruzie veroorzaken en de stemming verpesten. Gelukkig bent u ook in staat problemen uit de weg te ruimen. Maak, als dat enigszins mogelijk is, gebruik van het openbaar vervoer.

MAAGD

In plaats van over een onderwerp te discussiëren kunt u behoefte hebben u te verdiepen in de psychologische achtergronden. Richt uw aandacht op research; praat met iemand die interessante ideeën heeft en breid uw horizon uit.

WEEGSCHAAL

U bent doorgaans in staat om de boel bij elkaar te houden, ook als er sprake is van negatieve invloeden. Besteed extra aandacht aan het gezinsleven en familieaangelegenheden. U kunt dichter bij een doel zijn dan u beseft.

SCHORPIOEN

Tijdens een feestje kunt u geïnteresseerd raken in iets wat u wilt onderzoeken. Begin er morgen meteen mee. Of u blijft lekker thuis en viert de jaarwisseling met uw lief. Aan filosoferen zult u echter niet kunnen ontkomen.

BOOGSCHUTTER

Veranderingen kunnen de laatste dag van het jaar typeren. Het zal geen moeite kosten de waarheid achter een kwestie te ontdekken. Een geplande bijeenkomst kan vroeger beginnen dan verwacht. Pas extra op als u moet rijden.

STEENBOK

Wees bereid naar een ieder te luisteren die uw pad kruist en stel hun adviezen op prijs. U kunt een krachtige persoonlijkheid ontmoeten die vreemde emoties bij u oproept. Laat u niet verleiden tot gevoelens van jaloezie.

WATERMAN

Uw overtuigingskracht is groot maar u loopt het risico dingen te zeggen die u geen goed zullen doen. Wees op uw hoede in gesprekken met uw baas. U maakt een goede indruk zolang hetgeen u zegt positief is en niet te kritisch.

VISSEN

U kunt waardevolle contacten leggen en nieuwe vrienden maken. Een discussie kan u ertoe brengen met een nieuw project te beginnen. Zorg dat u mensen achter de hand hebt als u een bedrijf runt; werknemers kunnen wegblijven.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.