Daghoroscoop 6 juni - Sterrenbeeld Kreeft: Verander je wereldbeeld!

VANDAAG JARIG

Bereid je voor op een paar veranderingen die van invloed zullen zijn op jouw verdere werkzame leven. Als je jezelf de afgelopen jaren hebt bewezen, zullen leidinggevers minder veeleisend zijn; je hebt de test doorstaan en jouw persoonlijkheid is even belangrijk gebleken als je kennis en kunde.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Misschien zul je je best moeten doen om het iemand naar de zin te maken. Als dat zo is, sta dan niet toe dat jij betrokken wordt bij een conflict en beperk je tot jouw taken. Laat teamgenoten zich maar opwinden als ze daar zin in hebben.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Gebruik de energie waarover jij in ruime mate kunt beschikken. Neem een besluit waarover je nu nog aarzelt, nu er bijna niets mis kan gaan. Er zit liefde in de lucht, of je nu wel of niet een relatie hebt. Iemands nabijheid doet jou goed.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Je kunt veel te doen hebben en niet genoeg tijd. Wat collega’s inbrengen kan nogal vaag zijn en een machtsstrijd tot gevolg hebben. Stel je geduldig en tolerant op jegens schoonouders. Probeer ook tijd in je eentje door te brengen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

De behoefte om over jouw leven te praten kan sterk zijn en alleen een beleefd gesprek zal dat niet bevredigen. Zoek iemand uit die zich senang voelt met emotionele uitlatingen. Het beeld dat jij van de wereld hebt moet maar eens veranderen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Geld kan jou bezighouden. Spaarders kunnen overwegen iets van hun spaargeld te beleggen nu de rente lijkt te stijgen. Degenen die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen ontdekken dat zij er beter voorstaan dan zij dachten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Stel je niet te bazig op ten aanzien van anderen, want dat zal jouw relaties geen goed doen. De kans op een woordenwisseling is groter dan anders. Ben jij het niet, die zich opwindt, dan kan een ander tegen je uitvallen. Koester vriendschappen.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Pak jouw zaken niet al te ernstig aan. Een gebeurtenis in het verleden kan opnieuw ter sprake komen. Als deze kwestie is uitgepraat is het tijd om het verleden af te sluiten en naar te toekomst te kijken. Blijf subtiel in gesprekken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Na interactie met een collega kun je gaan twijfelen aan een oorspronkelijke opvatting. Een volwassen reactie zou zijn om diens inbreng te erkennen en deze niet als een bedreiging te zien. Blijf in balans, dan kun je alles aan.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Doe je best, maar verspil geen energie aan gepieker over iets wat misschien nooit zal gebeuren. Met de juiste procedures en het op de rails zetten van goed management zul je op tijd aan verplichtingen kunnen voldoen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Je kunt hunkeren naar avontuur als jij je gevangen voelt in dagelijkse besognes en routine. Laat je echter niet betrekken bij de drama’s van andere mensen, want dan krijg je met problemen te maken waarop je niet zit te wachten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Er begint een periode waarin jouw financiële positie kan verbeteren. Als jij over expertise omtrent aandelen beschikt, kun je een paar verstandige investeringen doen. Liever voorzichtiger? Koop dan een lot in een loterij.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Je kunt vandaag rekenen op vriendschap en medewerking. Iemand in jouw midden kan aan waanideeën lijden en misschien ben jij dat zelf wel, maar die zullen weggelachen worden. Ga sporten als je vandaag vroeg klaar bent met je werk.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

