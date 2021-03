Ben jij tevreden met de verkiezingsuitslag?

De Telegraaf meldt dat inmiddels 88% van de stemmen zijn geteld, vooral grote steden zijn nog niet klaar met tellen. Dit betekent dat het een en ander nog kan veranderen, maar de grote lijnen zijn bekend.

Winnaars

De VVD komt (tot nu toe) als winnaar uit de bus. Met waarschijnlijk 35 zetels blijven zij de grootste partij van Nederland en daarmee is partijleider Mark Rutte aan zet bij de formatie. De andere winnaar bij deze verkiezingen is Sigrid Kaag van DD6, het lijkt erop dat zij met 24 zetels de tweede grootste partij worden.

Ook Forum van Democratie behoort tot de winnaars van deze verkiezingen. Het aantal zetels van deze partij is verviervoudigd ten opzichte van de verkiezingen in 2017: ze gaan van 2 naar 8 zetels.

Verliezers

Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. GroenLinks verliest maar liefst de helft van de zetels en staat nu op 7. Ook de SP verliest er 5 en staat nu op 9. Het CDA was in 2017 nog de tweede grootste partij, maar verliest nu 4 zetels en moet de tweede plek afstaan aan D66. Als laatst verliest ook 50PLUS 3 zetels.

Kleine partijen

Ook lijkt het erop dat het een aantal kleine, nieuwe partijen is gelukt om de Tweede Kamer in te komen. JA21 en Volt staan in de huidige prognoses op respectievelijk 4 en 3 zetels. Ook mag Bij1 volgens de huidige peilingen rekenen op 1 zetel.

(On)tevreden

Niet iedereen is blij met de uitslagen. Deze ochtend is ‘onbegrijpelijk’ trending op Twitter. Waar de een niet snapt dat de VVD nog steeds de grootste is, snapt de ander niet dat de SP en het CDA verliezen.

