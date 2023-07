’Mijn vader had een minnares en ik zorgde ervoor dat mijn moeder het te weten kwam’

„Heel even voelde ik me beter, maar al snel kwam dat enorme schuldgevoel naar mijn moeder toe. Dankzij mij huilt ze iedere dag, is de scheiding aangevraagd en moet zij, na bijna twintig jaar huwelijk, een nieuw leven opbouwen. Toch denk ik dat het uiteindelijk kapot was gegaan. Dat ik haar alleen maar heb behoed voor nog meer ellende.

Mijn vader werkt voor een groot bedrijf in de financiële sector. Niet alleen met heel veel machomannen, maar ook met sexy secretaressen. Het is een knappe man, joviaal en met een goede bos met haar voor iemand van middelbare leeftijd. Je kunt je dus voorstellen dat hij de nodige aandacht krijgt, ook van de vrouwen op zijn werk. Mijn vader had echter nooit oog voor ander vrouwelijk schoon. Hij was na bijna twintig jaar huwelijk en 25 jaren samen nog steeds dolgelukkig met mijn moeder.

Etentjes

Tenminste, dat dacht ik. Regelmatig ging ik samen met mijn vriend, mijn broer en zijn vriendin en mijn ouders uit eten en dan spatte de liefde er vanaf. Een aai over haar bol, eens in de zoveel tijd een mooi cadeautje en twee keer per jaar gingen ze samen een weekend weg. Het was fijn om te zien dat twee mensen nog zoveel van elkaar houden, dus organiseerden mijn broer en ik die etentjes maar al te graag.

Een paar maanden geleden reserveerden we weer bij een goed restaurant in het centrum van Rotterdam, waar wij heel dichtbij wonen. Het was een diner ter ere van de 25 jaar die mijn ouders bij elkaar waren. We hadden er een heerlijk diner op zitten en mijn vriend en ik waren verrukt over de service: het restaurant had op kosten van de zaak een fles champagne geregeld om het jubileum te vieren.

Enthousiast

Omdat we zo enthousiast waren over het restaurant, besloten mijn vriend en ik een week later terug te gaan. We hadden een tafel gereserveerd en kwamen lachend aan, benieuwd naar het diner dat we deze keer voorgeschoteld zouden krijgen. Bij binnenkomst scande ik de zaak om de sfeer te proeven. Lachende mensen, klinkende glazen, romantisch licht vanuit de gedimde lampen en… die volle bos met haar die ik uit duizenden herkende.

Daar, zo’n vijftien meter van mij verwijderd, zat mijn vader tegenover een vrouw met rood haar, duidelijk niet mijn moeder. Hij hield haar hand vast en glimlachte, met een wazige, overduidelijk verliefde blik. Die blik in zijn ogen maakte me kotsmisselijk. Duizend gedachten krioelden door mijn hoofd. Hoe kon mijn vader, mijn held die ogenschijnlijk altijd maar oog had voor één vrouw, hier in dit restaurant met een andere vrouw zitten. Duidelijk niet voor een zakelijke meeting; hij ging gewoon keihard vreemd.

Paniek

Mijn vriend zag de paniek in mijn ogen, volgde mijn blik en begreep meteen wat er aan de hand was. Het verhaal werd nog duidelijker toen mijn vader omkeek, mij zag staan en zich overduidelijk rot schrok. We excuseerden ons met een smoes, verlieten verdoofd het restaurant en op straat barstte ik in tranen uit. Daar ging mijn illusie van de vader waar ik trots op kon zijn. Binnen één minuut ging hij van held naar absolute loser en hij zadelde mij op met het walgelijke dilemma: moest ik het aan mijn moeder vertellen?

Mijn vader belde mij ongeveer een uur later met een of ander lulverhaal dat het allemaal een bevlieging was en niets voorstelde. Of ik alsjeblieft mijn mond wilde houden. Ik probeerde het te geloven, maar die blik in zijn ogen stond op mijn netvlies gebrand: dit was niet zomaar een slippertje, hier was meer aan de hand. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om mijn moeder in het ongewisse te laten, maar durfde het ook niet rechtstreeks aan haar te vertellen: bang voor de golf van emotie die zeer zeker zou komen.

Facebook

Ik struinde mijn vaders Facebookaccount af. Respectloos als hij was, behoorde de vrouw met de rode haren tot zijn vrienden en hoe cliché: ze werkte voor hem als secretaresse. Zonder na te denken sloeg ik haar profielfoto op en creëerde ik een nieuw account met haar naam. Binnen twee minuten fabriceerde ik een zin en zonder na te denken stuurde ik dat in een privébericht naar mijn eigen moeder: ’Je man gaat vreemd met mij en ik vind dat je dat moet weten.’

Het voelde als een opluchting. Ik wist zeker dat mijn moeder mijn vader zou confronteren en inderdaad: mijn moeder sprak mijn vader aan met het ’vreemde berichtje’ en zodra de naam van zijn minnares viel, werd hij knalrood, hoorde ik later uit haar verhaal. Ze heeft mij twee dagen nadat de bom barstte opgebeld: ze wilde scheiden. Als ze ergens niet mee kon leven, was het met een man die vreemdging.

Scheiding

Het is nu ongeveer een half jaar geleden. De scheiding is in werking gezet en mijn moeder begint eindelijk een beetje op te knappen. Contact met mijn vader heb ik niet op dit moment, maar wellicht ben ik er binnenkort klaar voor om een keer met hem te praten. Volgens mij gaat hij nog steeds met zijn secretaresse. Ik wil het eigenlijk niet weten.

Ik heb mijn moeder nooit tegengehouden, hoeveel pijn het mij ook deed om haar zo te zien lijden. Met die blik in mijn vaders ogen in mijn achterhoofd, heb ik mezelf wijsgemaakt dat dit het beste voor iedereen is. Mijn vader heeft nooit aan mijn moeder verteld dat ik het wist en dat ik waarschijnlijk het fake profiel heb aangemaakt om haar te waarschuwen. Ik denk dat hij bang is om mij ook kwijt te raken en denkt dat het nu wellicht nog goed komt in de toekomst. Als hij mij bij mijn moeder verraad, kan hij het sowieso schudden.

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Eventuele namen zijn gefingeerd.

