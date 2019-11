’Door die extra kilo’s voel ik mij onzeker in bed’

Lieve Sabine, ik ben te dik en daar baal ik van. In de afgelopen twee jaar ben ik 15 kilo aangekomen, en ik was al niet de slankste. Inmiddels heb ik maat 46 en daar zit ik echt mee. Mijn vriend, met wie ik al bijna 5 jaar samen ben, vindt me gelukkig nog steeds aantrekkelijk. Al opperde hij laatst voorzichtig dat ik misschien beter wat kon afvallen opdat ik weer lekkerder in mijn vel kom te zitten.

Ik voel me namelijk niet meer sexy, raak onzeker door die extra kilo’s. Ook in bed. Hij gaf aan dat hij mijn spontane doen en laten miste. Ik begrijp dat wel; als hij nu met me vrijt en mijn buik streelt, verstijf ik helemaal. Want ik wil niet dat hij aan mijn vetjes zit, daarvoor schaam ik me. En het liefst vrij ik met het licht uit. Wel ben ik - weer - begonnen met hardlopen, maar ik voel me nog steeds verschrikkelijk. En wanneer ik mij zo voel, ga ik juist chocolade eten. Wat moet ik nou?

Sabine: „Onzekerheid in bed verstoort een seksuele relatie enorm. Jammer, want dat onzekere gevoel is vaak zo - zo niet altijd - onnodig! Jouw vriend heeft toch aangegeven dat hij je aantrekkelijk vindt? Dus waarom zou je je zo druk maken! Besef ook dat hij meer bezig zal zijn met het plezier dat hij met jou tussen de lakens beleeft, dan met die ene vetrol die erbij is gekomen. Hij vindt jou lekker! Al begrijp ik ook wel dat het nog lekkerder voor jullie beiden is als jij weer onstuimig en ongeremd met hem durft te vrijen. Maar je bent toch - letterlijk en figuurlijk - op de goede weg? Je bent immers weer aan het hardlopen waardoor je je binnenkort vast weer zelfverzekerder voelt. Eet anders eens sámen chocola. Dan voer je die hem in bed, bij kaarslicht. En desnoods doe je hem een blinddoek voor. Veel pezier!”

Heb je ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel deze dan hier anoniem.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.