’Ik ben blij als we de trouwdag halen… ik kan alleen nog maar huilen’

Het Mexico van Frida Kahlo

In het voetspoor van kunstenares Frida Kahlo naar Mexico-Stad reizen is een aanrader. Haar huis Casa Azul is een bedevaartsoord voor iedere rechtgeaarde fan. Maar sla de privécollectie van haar liefdesrivale Dolores Olmedo niet over. Daar kun je Mexicaanse naakthonden aaien die nog afstammen van de ...