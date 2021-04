Dierenleed: ’Ik ben bang, ik ben eenzaam, ik ben hier, ik ben hier!’

’Lief baasje,

Ik ben vandaag overleden.

Je werd moe van me en bracht me naar het asiel.

Ze waren overvol en ik heb een pechnummer gekregen.

Ik zit nu in een zwarte plastic zak op een stort met andere gedode soortgenootjes.

Een andere puppy krijgt de amper gebruikte riem die je nog hebt.

Mijn halsband was vies en te klein, maar de dame deed hem af voordat ze me naar de Regenboogbrug stuurde.

Zou ik nog steeds thuis zijn als ik niet op je schoen had gekauwd? Ik wist niet wat het was, maar het was leer, en het lag op de vloer. Ik was gewoon aan het spelen. Je bent vergeten om hondenspeelgoed voor me te kopen.

Zou ik nog steeds thuis zijn als ik zindelijk was geweest? Mijn neus smeren in mijn behoefte, maakte me alleen maar beschaamd en ik snapte er niks van waarom je dat deed. Er zijn boeken over gehoorzaamheid die je zouden hebben geleerd hoe je me moet leren om naar de deur te lopen om te laten weten dat ik naar buiten wilde om mijn behoefte te doen.

Zou ik nog steeds thuis zijn als ik geen vlooien in huis had gebracht? Zonder anti-vlooien medicijnen kon ik ze niet meer van me afkrijgen, nadat je me dagen in de tuin had achtergelaten.

Zou ik nog steeds thuis zijn als ik niet had geblaft? Ik zei alleen maar: ’ik ben bang, ik ben eenzaam, ik ben hier, ik ben hier! Ik wil je beste vriend zijn.’

Zou ik nog steeds thuis zijn als ik je gelukkig had gemaakt? Door me alleen maar te slaan heb ik niet geleerd hoe ik dat het beste kon doen.

Zou ik nog steeds thuis zijn als je de tijd had genomen om voor mij te zorgen en me manieren te leren? Na de eerste weken heb je geen aandacht meer aan me besteed, maar ik heb de hele tijd van mijn te korte leventje gewacht tot je van me zou houden. Dag in dag uit... en toen besloot je dat ik beter weg kon uit je leven?

Ik was zo bevend van angst vandaag terwijl ze alles aan het voorbereiden waren - ik hoopte zo dat je zou komen om me te knuffelen en me gerust te stellen, maar je bracht me juist weg om te sterven. Want niemand wilde mij...

Ik ben vandaag overleden.

Liefs, je trouwe hond.’