Hulde voor alle professionals in de kinderopvang!

Het zijn gekke tijden in Nederland, in de wereld. Het Coronavirus grijpt razendsnel om zich heen. Er wordt gehamsterd. Mondkapjes raken uitverkocht en Netflix maakt overuren. Nauwelijks files op de snelweg. In de Kamer werd er gedebatteerd of scholen wel of niet dicht moesten. Ook over het belangrijke werk van hulpverleners en leerkrachten. Maar nergens hoor je over het belangrijke werk van de professionals in de kinderopvang!

Ruim 95.000 pedagogisch professionals werken er in de kinderopvang. Zij zorgen voor maar liefst 815.000 kinderen. Zij zorgen voor een veilig klimaat zodat kinderen kunnen spelen, leren en ontwikkelen. Zij zorgen ervoor dat ouders de kans krijgen om zich ook te ontwikkelen op hun werk en daarmee hun kinderen een stabiele financiële basis geven. Uit de laatste Landelijke Kwaliteits Monitor bleek zelfs dat wij tot de beste kinderopvang van Europa behoren. Iets om waanzinnig trots op te zijn.

Onderwijs is geen veredelde kinderopvang

Zelfs in deze gekke tijden stáán zij er. Ook zij zijn een vitale sector om het land draaiende te houden. Net als alle leerkrachten en alle hulpverleners. Zij maken het mogelijk dat ouders naar hun werk kunnen blijven gaan. Maar daar hoor je eigenlijk niets over. Nee erger nog. Het onderwijs briest van de hoogste toren dat ze geen veredelde kinderopvang zijn nu zij open moeten blijven om de economie draaiende te houden. In de Kamer wordt gesproken over dat het onderwijs geen babysitter is en dat er andere oplossingen zijn om kinderen op te vangen dan op scholen.

Belangrijk werk

Maar over het belangrijke werk van alle kinderopvangorganisaties en alle professionals hoor je niets. Zij gaan niet staken ondanks het even grote personeelstekort als bij het onderwijs. Zij staan er gewoon. Zelfs met alle snotneuzen, want sommige ouders brengen hun kind gewoon ondanks de duidelijke instructies van het RIVM. Dus ik wil eigenlijk een hulde, een groot applaus voor alle professionals in de kinderopvang die er de afgelopen weken gestaan hebben, en (misschien) ook volgende week gewoon staan. Ik wil aandacht vragen voor hen, naast natuurlijk alle andere hulpverleners die ervoor zorgen dat dit land blijft draaien. Dus mag ik ook uw aandacht voor alle professionals in de kinderopvang, alstublieft?