Daghoroscoop 16 mei - Sterrenbeeld Ram: Geloof in jezelf!

VANDAAG JARIG

Als jij een beetje voorzichtig bent, kan jouw gezondheid geweldig verbeteren, zowel in fysiek opzicht als mentaal. Financieel zul je er goed voorstaan, jouw financiële planeet manoeuvreert in de juiste richting. Veel onduidelijkheid wordt opgehelderd en je intuïtie is goed. Blijf wel bij de feiten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Jouw creativiteit kan een hoogtepunt bereiken en je in staat stellen jouw talenten te demonstreren. Gebruik je vermogen om ideeën mondeling te kunnen overbrengen op mensen die jou kunnen steunen en blijf in jezelf geloven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Je bent aan de winnende hand, zowel zakelijk als privé. Druk je persoonlijke stempel op alles wat jij onder handen hebt. Bouw voort op eerdere winst. Ook op liefde rust zegen. Op weg naar huis kun je worden opgehouden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Jij kunt traag zijn opgestaan, maar dat lome gevoel gaat in de loop van de ochtend voorbij. Als je de emotionele behoeften van jouw partner negeert, zou dat tot onaangenaamheden kunnen leiden, zoals een breuk of zelfs een scheiding.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Let op je woorden, anders worden geheime motieven duidelijk en vertrouwelijkheden onthuld. Bedwing de behoefte om over je plannen uit te weiden, zeker nu er sprake lijkt te zijn van geroddel. Doe je best je emoties te onderdrukken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Ruzie met autoriteiten of ouders kan voor hoofdpijn zorgen, tenzij jij je niets aantrekt van kritiek of negatief commentaar. Een financiële kwestie kan tot een machtsstrijd leiden die spanning en tweespalt tot gevolg zal hebben.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Of het nu past in je carrière of aspiraties, je verplichtingen of plichten: zet je innerlijke behoeften op de eerste plaats. Wat jouw situatie ook is, probeer een conflict tussen de buitenwereld en jouw verlangen naar veiligheid te voorkomen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Het kan een drukke dag worden en jij zult moeten opletten wat je zegt en doet teneinde confrontaties te voorkomen. Wees zo verstandig om te zwijgen als meningen en opvattingen botsen met jouw eigen ideeën. Laat ze maar praten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Soms is het pas zo dat jij weet wat je wil als iemand iets van jou verwacht. Handel naar eigen inzicht en noteer voor jezelf wat jou duidelijk wordt. Let goed op je keuzes zodat jij niet het gevaar loopt om dingen die je lief zijn te compromitteren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Een goed dieet kan de eerste stap zijn op weg naar een betere gezondheid. Verlies je daarbij ook nog gewicht, dan kan dat een extra bonus zijn. Wees helder als je met klanten communiceert, zodat jullie elkaar goed begrijpen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Gebruik de ochtend om zaken af te ronden en wees daarbij volstrekt eerlijk. Wees gul met jouw tijd en geld voor een goed doel. Leg een beleggingsadvies niet naast je neer en laat elk contract professioneel controleren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Netwerken met vrienden kan profijt opleveren. Wees echter tactvol en voorzichtig teneinde te voorkomen dat emoties een te grote rol gaan spelen. Een bijzonder doel kan bijna bereikt zijn, al bestaat de kans dat je te laat bent.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Je kunt in de spotlights terechtkomen vanwege een prestatie en in aanmerking komen voor promotie. Noteer, als geheugensteuntje, alle belangrijke punten die jij ter sprake wil brengen als je onverhoopt een speech moet houden.

