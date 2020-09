’Ik heb geen zin meer in mijn man’

Lieve Sabine, Ik ben 43, heb twee pubers rondlopen, ben volgens mij nog niet in de overgang en vind mijn man nog steeds een leuke vent. Een lekker ding zelfs. En tóch heb ik geen zin in seks met hem. Het is niet dat hij er niets van bakt, maar de vonken vliegen er nou niet bepaald af bij hem. Het was eigenlijk nooit zo spectaculair met hem in bed. Hij is wel lief en toegewijd en geeft mij ook altijd het gevoel dat ik er mag zijn, maar ik vind er allemaal niet zo veel aan. Ik kruip liever tegen zijn grote lichaam aan en val in slaap. Mijn man voelt zich afgewezen en klaagt dat ik nooit eens het initiatief neem. Ik heb geen hekel aan seks, dat is het niet. Ik heb alleen geen zin. Wat moet ik doen?

Sabine: „Overgang of niet, hormonen kunnen een rol spelen in het wel of geen zin hebben in seks. Want ook vrouwen hebben testosteron nodig om opgewonden te raken. Dus als jij te weinig van dat geslachtshormoon aanmaakt, kan dat de oorzaak zijn van jouw gebrek aan ’zin’. Ik weet niet of jij de pil slikt, maar ook die kan een lager libido veroorzaken. Klinkt gek misschien, maar je zou wat krachttraining kunnen gaan doen. Want daardoor stimuleer je de doorbloeding en maak je (meer) hormonen aan. Daarnaast hebben vrouwen ook meer ’last’ van omgevingsfactoren; onrust in huis of hoofd kunnen een onbezorgde vrijpartij behoorlijk dwarsbomen. En twee pubers een paar deuren verderop verhogen die sfeer natuurlijk ook niet. Dus sowieso, zit er een slot op jouw slaapkamerdeur? Gebruik het!”

„Daarnaast is het natuurlijk ook fijn als seks een soort ’beloning’ oplevert, als de seks met je man bevredigend is. Je bekent al dat de seks nooit spectaculair is geweest. Bereik je bijvoorbeeld nooit een orgasme? Of denk je achteraf altijd ’was dit het nou?’, dan kan ik me voorstellen dat je op den duur steeds minder zin hebt in het optuigen van het hele ’circus’. Dus daarin kun je ook nog iets veranderen. Misschien dat jullie kunnen experimenteren met een seksspeeltje of iets anders wat jou spannend lijkt? Het lijkt mij dat jouw man daar wel voor in is. Ik hoop echt dat je je zin terugvindt. Want seks kan zo geweldig zijn. Succes!”

