Is het 1G-beleid in de nachthoreca een goed idee?

De minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, heeft gezegd dat het kabinet gaat overleggen met de nachthoreca. Dit is te lezen in De Telegraaf. Voorstel is een 1G-beleid: dit houdt in dat iedereen zich moet laten testen van tevoren met een PCR- of antigeentest. In de gewone horeca geldt op dit moment een 3G-beleid. Mensen mogen naar binnen met een negatieve test, herstelbewijs of vaccinatiebewijs.

Testen

Voorheen kon je met een vaccinatiebewijs naar binnen bij de nachthoreca, zelfs als je misschien besmet was met het virus. Door te testen kunnen de besmettingen tussen mensen zonder symptomen tegengegaan worden. Kuipers zei tijdens het coronadebat woensdag dat 1G meer effect heeft dan 2G en 3G.

1G

Met een 1G-beleid is testen de enige manier om ergens binnen te komen. Het kan zo zijn dat mensen zich daardoor niet meer laten vaccineren. Verplicht testen schiet bij sommige mensen in het verkeerde keelgat. Zo schrijft Saloua op Twitter: „Ik kan al twee dagen de GGD niet bereiken om een test in te plannen want ’er bellen op dit moment te veel mensen. We hebben geen telefoonlijn beschikbaar.’ Succes met dat 1G beleid.”

Het verplichte testen kan zorgen voor moeilijkheden volgens Pier Eringa, voorzitter van Open Nederland, de stichting achter Testen voor Toegang. „Het klinkt sympathiek maar er is veel te weinig capaciteit om dit uit te voeren.” Dit zei hij op NPO Radio 1.

Reacties

Op Twitter is de discussie gaande. Twitteraar Loor vindt dat er rekening gehouden moet worden met alle mensen.

Annette is van mening dat het 1G-beleid ook zou moeten gelden in de reguliere horeca.

Deze twitteraar heeft geen tijd om zich continu te laten testen.

Twitteraar Eva is van mening dat het 1G-beleid het beste is, omdat daardoor het onderscheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden kleiner wordt.

Praat mee

