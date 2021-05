Steinie Smits (61) na vuurgevecht: ’Als eerste zag ik een tas met de buit liggen’

Premium Binnenland

Dapper politie-optreden stopt uitzonderlijke overval

De overval woensdagmiddag op het waardetransport van Brink’s in Amsterdam is in alle opzichten exceptioneel. Er is ongekend veel geweld gebruikt, de overvallers konden gestopt worden door uitmuntend en vooral dapper politie-optreden en de beoogde buit was astronomisch hoog.